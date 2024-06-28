Действительно ли в РФ заканчиваются танки: западные СМИ узнали детали

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор понесла большие потери танков с начала большой войны в Украине, и, возможно, у нее осталось всего несколько тысяч боевых бронированных машин. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Newsweek со ссылкой на результаты анализа спутниковых изображений искусственным интеллектом, который провели в немецкой газете Süddeutsche Zeitung (SZ).
Российские войска. Фото: из открытых источников
Отмечается, что модель ИИ изучила спутниковые снимки 87 российских военных объектов, включая 16 баз, где хранятся танки, артиллерийские машины и бронетранспортеры. В рамках анализа было подсчитано количество танков на этих ключевых объектах до начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и до сегодняшнего дня.
Аналитик-исследователь оборонного и военного анализа в лондонском Международном институте стратегических исследований Майкл Гьерстад сообщил, что, по его оценкам, в России "все еще имеется около 3200 танков на складе".
Старший научный сотрудник международного аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что Россия "теряет гораздо больше оборудования, чем может заменить, а запасы на исходе".
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