Действительно ли в РФ заканчиваются танки: западные СМИ узнали детали

Страна-агрессор понесла большие потери танков с начала большой войны в Украине, и, возможно, у нее осталось всего несколько тысяч боевых бронированных машин. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Newsweek со ссылкой на результаты анализа спутниковых изображений искусственным интеллектом, который провели в немецкой газете Süddeutsche Zeitung (SZ).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что модель ИИ изучила спутниковые снимки 87 российских военных объектов, включая 16 баз, где хранятся танки, артиллерийские машины и бронетранспортеры. В рамках анализа было подсчитано количество танков на этих ключевых объектах до начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и до сегодняшнего дня.

"Одна из этих баз – 111-я Центральная танковая резервная база армии на юго-востоке России. В апреле 2021 года на ней размещалось 857 танков, сейчас она почти пуста, как показывают спутниковые снимки. Обнаружено, что всего через несколько месяцев после начала войны, в октябре 2022 года, Россия потеряла почти половину этих танков... Анализ других военных объектов выявил аналогичную картину", — говорится в публикации.

Аналитик-исследователь оборонного и военного анализа в лондонском Международном институте стратегических исследований Майкл Гьерстад сообщил, что, по его оценкам, в России "все еще имеется около 3200 танков на складе".

"Но подавляющее большинство из них находятся в плохом состоянии и требуют значительного ремонта", — сказал он.

Старший научный сотрудник международного аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что Россия "теряет гораздо больше оборудования, чем может заменить, а запасы на исходе".

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