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Позиция может быть жестче: Данилов советует Кремлю выполнить 10 условий Зеленского

Секретарь СНБО отметил, что мир в войне может быть достигнут только, когда все российские войска покинут территорию Украины

15 ноября 2022, 15:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Москве следовало бы не затягивать время, а как можно скорее выполнить все 10 требований, которые от имени украинского народа озвучил президент Владимир Зеленский. В противном случае, спустя некоторое время позиция Киева может измениться и стать намного жестче. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.

Позиция может быть жестче: Данилов советует Кремлю выполнить 10 условий Зеленского

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"России не стоит терять время. Чем дольше кремль будет саботировать 10 условий мира президента Зеленского, тем более катастрофическая ситуация для кремля и более жесткая позиция Украины", — написал Алексе Данилов.

Секретарь СНБО также выразил уверенность, что "мирный план президента Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика".

Напомним, Владимир Зеленский на саммите G20 представил миру украинские предложения по 10 пунктам, которые должны остановить войну в Украине. Главными пунктами этого плана есть полный вывод всех военных формирований РФ, а также выплата репараций России за все преступления на территории Украины. 

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина отреагировали на требования Украины, чтобы разблокировать переговоры.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита "Большой двадцатки" (G20) в онлайн формате, заявил, что Киев согласится на мир, когда Россия выведет свои войска за пределы территории Украины и заплатит за нанесенный ущерб. Главком ВСУ Валерий Залужный также подчеркнул, что Украина продолжит бороться и не примет никаких переговоров с РФ, пока россияне не покинут украинскую землю. О чем говорят данные заявления, а также ряд других, которые уже озвучены во время саммита G20? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1592465300196581381
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Обсуждения

Ігор

15 ноября 2022, 16:10

Чому стара світлина? В них усіх зараз вигляд печерних людиноподібних. Всі не голені дикуни. Буде дивно, коли повториться Сталін. Той теж був великим вождем: Таку війну виграв. Тепер танцор Зе. Не тільки свої втрати повернув, ще і втрачене минулим баригою Порошенком. Лишилось побачити Зе на лаві у Ялті в оточенні старців Байдена і Шольца, як Сталін між обдуреними Рузвельтом і Черчілем. Повернення історії?

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