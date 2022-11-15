Позиция может быть жестче: Данилов советует Кремлю выполнить 10 условий Зеленского

Москве следовало бы не затягивать время, а как можно скорее выполнить все 10 требований, которые от имени украинского народа озвучил президент Владимир Зеленский. В противном случае, спустя некоторое время позиция Киева может измениться и стать намного жестче. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"России не стоит терять время. Чем дольше кремль будет саботировать 10 условий мира президента Зеленского, тем более катастрофическая ситуация для кремля и более жесткая позиция Украины", — написал Алексе Данилов.

Секретарь СНБО также выразил уверенность, что "мирный план президента Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика".

Напомним, Владимир Зеленский на саммите G20 представил миру украинские предложения по 10 пунктам, которые должны остановить войну в Украине. Главными пунктами этого плана есть полный вывод всех военных формирований РФ, а также выплата репараций России за все преступления на территории Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита "Большой двадцатки" (G20) в онлайн формате, заявил, что Киев согласится на мир, когда Россия выведет свои войска за пределы территории Украины и заплатит за нанесенный ущерб. Главком ВСУ Валерий Залужный также подчеркнул, что Украина продолжит бороться и не примет никаких переговоров с РФ, пока россияне не покинут украинскую землю. О чем говорят данные заявления, а также ряд других, которые уже озвучены во время саммита G20? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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