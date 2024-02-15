Позади оборона Киева и освобождение Харьковщины: каких сюрпризов ожидать от Сырского

Многие военные аналитики расходятся в прогнозах относительно того, как сможет проявить себя новоназначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Многих больше всего интересует, сумеет ли главком организовать и провести новое контрнаступление в то время, когда неопределенная ситуация с продолжением поддержки ключевого союзника Украины – США. Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Зеленский и Сырский. Фото из открытых источников

Сырский испытает слабые места РФ

Генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке и военный стратег Мик Райан в интервью "Телеграфу" заявил, что Александр Сырский будет искать российские слабые места или пробелы, которые можно использовать или проверить, применив украинские силы.

"Очень важно определить, где слабое место России. И я думаю, это то, что генерал Сырский делал последние несколько лет. Во время битвы за Киев он атаковал россиян не напрямую, а мощно ударил там, где они были слабы, и это привело к каскаду проблем противника. То же самое он сделал в Харьковской области", — отметил генерал.

По его мнению, Сырский испытает слабые места РФ, скорее всего, в начале 2025 года.

"Но он не стремится к боям, подобным тем, что были на юге во время контрнаступления", — высказался Мик Райан.

Сырский выберет дальнейшую стратегию войны, которая принесет успех

В то же время политический эксперт и аналитик Алексей Голобуцкий у себя в Facebook высказал мнение, что новый главком хорошо знаком со всеми этапами российско-украинской войны. Сырский в 2014 году возглавил штаб АТО и координировал выход украинских защитников из Дебальцево. С 2016-го он стал председателем Объединенного оперативного штаба ВСУ, а с 2017 – командиром всей Антитеррористической операции на востоке Украины. Еще через два года Сырского назначили командующим Сухопутных войск, а вскоре и начальником Генштаба. То есть, Сырский прошел все командные военные ступени в своей карьере.

"Это 100% боевой генерал, хорошо знаком со стандартами НАТО, потому что еще в 2013 году в штаб-квартире НАТО от имени Минобороны обсуждал изменения в украинской армии", – считает эксперт.

По его словам, особенно Александр Сырский отличился во время обороны Киева. Она принесла ему звание "Героя Украины". Затем была долговременная оборона Северодонецка и успешное контрнаступление на Харьковщине, освобождение Херсона. Он не боится принимать решения и умеет выбирать лучшую тактику боя, как быстрые маневры или тактика малых подразделений на Харьковщине. Есть надежда, что Сырский выберет дальнейшую стратегию войны, которая принесет успех.

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