Позади оборона Киева и освобождение Харьковщины: каких сюрпризов ожидать от Сырского

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Кравцев Сергей
Многие военные аналитики расходятся в прогнозах относительно того, как сможет проявить себя новоназначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Многих больше всего интересует, сумеет ли главком организовать и провести новое контрнаступление в то время, когда неопределенная ситуация с продолжением поддержки ключевого союзника Украины – США. Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Зеленский и Сырский. Фото из открытых источников
Генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке и военный стратег Мик Райан в интервью "Телеграфу" заявил, что Александр Сырский будет искать российские слабые места или пробелы, которые можно использовать или проверить, применив украинские силы.
По его мнению, Сырский испытает слабые места РФ, скорее всего, в начале 2025 года.
В то же время политический эксперт и аналитик Алексей Голобуцкий у себя в Facebook высказал мнение, что новый главком хорошо знаком со всеми этапами российско-украинской войны. Сырский в 2014 году возглавил штаб АТО и координировал выход украинских защитников из Дебальцево. С 2016-го он стал председателем Объединенного оперативного штаба ВСУ, а с 2017 – командиром всей Антитеррористической операции на востоке Украины. Еще через два года Сырского назначили командующим Сухопутных войск, а вскоре и начальником Генштаба. То есть, Сырский прошел все командные военные ступени в своей карьере.
По его словам, особенно Александр Сырский отличился во время обороны Киева. Она принесла ему звание "Героя Украины". Затем была долговременная оборона Северодонецка и успешное контрнаступление на Харьковщине, освобождение Херсона. Он не боится принимать решения и умеет выбирать лучшую тактику боя, как быстрые маневры или тактика малых подразделений на Харьковщине. Есть надежда, что Сырский выберет дальнейшую стратегию войны, которая принесет успех.
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