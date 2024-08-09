Пойдут ли ВСУ на Москву: военный рассказал, что будет после операции в Курске

В Курской области – не мощное и решительное наступление, это успешный серьезный рейд, говорит военный Кирилл Сазонов.

ВСУ в Курской области

По его словам, ВСУ взломали оборону противника, зашли в тыл, сорвали планы по наступлению противника на Сумщину. Взяли пленных, захватили или уничтожили склады с боеприпасами. Полностью перехватили инициативу, подчеркнул он.

"Безусловно, рейд очень успешный, как по результатам на сегодняшний день, так и по организации. Обеспечить такой уровень секретности в условиях спутниковой съемки и при таком количестве аэроразведки – на грани невозможного. Тем не менее сделали. И этот рейд для противника стал полной неожиданностью", — подчеркнул военный.

По его словам, за двое суток украинские военные захватили территорию больше, чем в прошлом году при контрнаступлении, при гораздо меньших ресурсах и потерях.

"Но такие рейды успешны именно в первой фазе. Когда противник растерян, совершенно не готов к такому развитию событий, принимает судорожные решения и платит за это большими потерями. Как будет развиваться ситуация дальше?" — отметил военный.

Он отметил, что совершенно очевидно, что украинские военные сейчас не пойдут на Москву. При этом Сазонов обратил внимание на то, что Генштаб Украины хранит интригующее молчание, Кремль в растерянности – то жалуется в ООН, то делает вид, что ничего не происходит.

"Политический провал полный. Страшнее, чем военный. Перед Саммитом мира и выборами в США, к которым четко привязаны политические процессы вокруг войны – это фиаско", — считает Сазонов.

В это время, по его словам, на освобожденных от российских войск территориях "неизвестные военные" зарываются в землю и строят укрепления.

"Выбить их будет очень сложно. Возможно, борьба за возвращение Курской области будет стоить Кремлю не только потери инициативы на Волчанске и Купянске, где оперирует та же ГВ "Север", что и на Курской. Такие потрясения могут оказать влияние на весь театр боевых действий. До Курской АЭС рукой подать. Фронт вдруг оказался там, где Россия вообще не планировала", — говорит Сазонов.

Хотя, добавляет военный, понятно, что несмотря на потери, разгромленные на марше колонны и чудовищный перегруз логистики, Россия перебрасывает туда все доступные резервы, и в ближайшие дни максимально усилит давление.

"Вот только эту реакцию при разработке дерзкой "Курской операции" авторы наверняка предусмотрели. Наверняка есть интересные заготовочки на следующий этап. Противник вынужден на ходу реагировать на наши непредсказуемые ходы. Владеть инициативой на шахматной доске очень важно. Белые начинают и выигрывают. А черные, которые в смоле, заслуженно в проигрыше", — подытожил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что ВСУ взяли под контроль Суджу и записали оттуда эффектное видео.



