Пойдут ли российские повстанцы из легиона "Свобода России" на Москву: объяснение майора НГУ

Российские добровольцы из трех группировок 12 марта начали наступление на российско-украинской границе, заявив, что планируют освободить граждан РФ от режима Путина. Майор запаса НГУ Алексей Гетьман дал прогноз, что будут делать дальше российские добровольцы.



Российские повстанцы ведут бои на территории России. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Алексей Гетьман заявил, что российским добровольцам из РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона не удастся дойти до столицы РФ.

"Российским добровольцам еще далеко идти на Москву, и я не уверен, что они это будут делать. Вернее, я уверен, что они этого делать не будут", – говорит Гетьман.

Майор запаса НГУ объясняет, что для продвижения российским повстанцам нужно обеспечить тылы, в частности пищей, водой и горючим. Если российские добровольцы пройдут несколько десятков километров вглубь территорий РФ, то впоследствии они окажутся без горючего и пищи, что превратит их в легкую мишень. Поэтому бойцы из РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона, по прогнозу Гетьмана, либо останутся на этих российских территориях, либо вернутся в Украину.

Такие действия российских повстанцев Гетман считает частью гибридной войны, а не военной тактики на боли боя.

"Особой военной составляющей там нет. Это более политически-эмоциональная составляющая, но она в гибридной войне имеет большое значение... Наверное, вот такова была цель легиона, а не прорваться в Москву" — отмечает Алексей Гетьман.

По его словам, в России многие начинают задумываться о войне, которую начал Путин. Это касается и военных РФ, которые начинают говорить о том, за кого они воюют, и не лучше ли присоединиться к повстанцам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские повстанцы призывали россиян к эвакуации.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на прорыв границы РФ российскими добровольцами.