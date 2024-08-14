Пойдет ли Путин на обмен территориями: сможет ли захват Курской области вынудить Россию к переговорам

После наступления Украины на Курскую область и взятие десятков населенных пунктов РФ под украинский контроль одной из возможных целей военной операции считают попытку Украины обменять российские территории на украинские. Однако эксперт вашингтонского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман и представитель Московского центра Карнеги Александр Баунов считают, что Путин не пойдет ни на обмен, ни на переговоры с Украиной.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аналитик из Московского центра Карнеги Александр Баунов указывает, что военная операция Украины на территории Курской области не заставит Путина пойти на переговоры по обмену территориями. По его словам, в мировой истории конфликтов были подобные попытки обмена, однако они обычно не срабатывали.

"Мне кажется, что конкретно эта Курская внезапная атака как раз к переговорам Россию не заставит. И что касается размена территорий – ну, по крайней мере, сама по себе эта операция точно нет. По какой-то совокупности в будущем – может быть... Я не вижу пока что, что Путин скажет: "О прекрасно, меняемся. Вы нам отдаете Курск, а мы вам отдаем какие-то районы Запорожской области"", — говорит Бауман.

Американский военный аналитик Майкл Кофман соглашается с этим мнением. Кофман указывает, что Путин ранее терпел много неудач, однако ни одна из них не заставила его идти на мирные переговоры.

"Я считаю, что это маловероятный вариант. Глядя на тенденции, особенно последние два года, Путин хотел идти на переговоры после Харьковского наступления, которое было самым успешным? Нет, после этого пошла мобилизация. После других провалов, после отступления в Херсоне, особых изменений в его позиции или в намерении вести какие-либо переговоры, я не видел", — говорит Кофман.

Кроме того, военный эксперт отмечает, что Украина понимает цену переговоров с Россией, которая может в любой момент нарушить договоренности.

"Во-вторых, какой смысл переговоров? В любом случае в Киеве, я думаю, всем понятно, что любой договор с Россией не стоит той бумаги, на которой он подписан. Как минимум это не заканчивает войну, а создает некий промежуток, паузу, в течение которой Россия продолжает перевооружение. И потом начнет третью войну", — отмечает Кофман.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Путина о мирных переговорах после прорыва границы РФ и боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, сможет ли Путин отомстить за украинское наступление в Курской области.