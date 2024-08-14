Пойдет ли Путин на обмен территориями: сможет ли захват Курской области вынудить Россию к переговорам

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Slava Kot
После наступления Украины на Курскую область и взятие десятков населенных пунктов РФ под украинский контроль одной из возможных целей военной операции считают попытку Украины обменять российские территории на украинские. Однако эксперт вашингтонского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман и представитель Московского центра Карнеги Александр Баунов считают, что Путин не пойдет ни на обмен, ни на переговоры с Украиной.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Аналитик из Московского центра Карнеги Александр Баунов указывает, что военная операция Украины на территории Курской области не заставит Путина пойти на переговоры по обмену территориями. По его словам, в мировой истории конфликтов были подобные попытки обмена, однако они обычно не срабатывали.
Американский военный аналитик Майкл Кофман соглашается с этим мнением. Кофман указывает, что Путин ранее терпел много неудач, однако ни одна из них не заставила его идти на мирные переговоры.
Кроме того, военный эксперт отмечает, что Украина понимает цену переговоров с Россией, которая может в любой момент нарушить договоренности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Путина о мирных переговорах после прорыва границы РФ и боев в Курской области.
Также "Комментарии" писали о том, сможет ли Путин отомстить за украинское наступление в Курской области.
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