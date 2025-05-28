Пойдет ли Кремль на принудительную мобилизацию: какой мобилизационный ресурс РФ

Российский диктатор Владимир Путин дал добро российскому командованию не считаться с потерями в войне против Украины. Именно поэтому российская армия, несмотря на огромные потери, продолжает наступательные действия. Пойдет ли Кремль на принудительную мобилизацию в России? Какой мобилизационный ресурс РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Россия имеет достаточно денег для пополнения армии контрактниками

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире канала "Киев24" заявил, что путинский режим в ближайшее время не рискнет пойти на принудительную мобилизацию, поскольку страна имеет достаточно денег для пополнения армии контрактниками.

"До принудительной мобилизации еще очень-очень далеко. Когда мы говорим о цене на нефть, нужно понимать, что это фьючерсная цена. Если мы сейчас говорим, что цена на нефть упала, то эта цена будет через полгода, это не будет завтра или послезавтра. Поскольку мировая экономика нуждается в российских ресурсах, то вопрос денег в ближайшее время у россиян стоять не будет. Газ и нефть — они до сих пор если не в Европе, то в Китае или Индии. Это будет нужно и будет покупаться. По серым схемам, через третьи страны, но будет покупаться", — пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Жирохова, Европа покупает много российских товаров.

По словам эксперта, если внимательно посмотреть на полки немецких или даже польских магазинов – там очень большая доля есть российских товаров. И это, если еще не говорить об удобрениях, алюминии, о тех же редкоземельных металлах, которые все же экспортируются и до сих пор востребованы на рынке. Таким образом, россияне могут пока обеспечивать "контрактников". И желающих воевать хватает.

Жирохов отметил, что враг имеет ресурсы и эти ресурсы пытается использовать более-менее вменяемо. В частности, россияне сосредоточилась на производстве только определенных видов вооружения.

1200-1300 ежедневно россияне могут запускать в мобилизационную машину

Капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук в эфире "24 Канала" заявил, что Украине не стоит ориентироваться на цифры общего мобилизационного ресурса России.

"Мобилизационный ресурс в Украине – 11 миллионов. И что, из них сколько уклонистов, беглецов. У россиян, вы думаете, что-то иначе? Так же там все происходит. Мобилизационный ресурс у них больше. И он у них действует значительно эффективнее, чем у нас. Но надо рассматривать вилку. Между потерями противника ежемесячно и возможностями их мобилизационной машины найти, переместить на полигоны, одеть, вооружить, натренировать, провести слаживание тех сил", — сказал Лакийчук.

Он добавил, что разница между этими двумя показателями будет отражать возможность накопления врагом резервов.

"Где-то 1200-1300 ежедневно они могут запускать в эту мобилизационную машину. А ВСУ сколько наносят потерь? Примерно такое же количество. Отсюда возникает, что россияне способны за счет мобилизации компенсировать потери личного состава. Но не могут накопить значительные силы для создания резервов", — добавил Лакийчук.

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