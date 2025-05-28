Пойдет ли Кремль на принудительную мобилизацию: какой мобилизационный ресурс РФ

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин дал добро российскому командованию не считаться с потерями в войне против Украины. Именно поэтому российская армия, несмотря на огромные потери, продолжает наступательные действия. Пойдет ли Кремль на принудительную мобилизацию в России? Какой мобилизационный ресурс РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире канала "Киев24" заявил, что путинский режим в ближайшее время не рискнет пойти на принудительную мобилизацию, поскольку страна имеет достаточно денег для пополнения армии контрактниками.
Кроме того, по словам Жирохова, Европа покупает много российских товаров.
По словам эксперта, если внимательно посмотреть на полки немецких или даже польских магазинов – там очень большая доля есть российских товаров. И это, если еще не говорить об удобрениях, алюминии, о тех же редкоземельных металлах, которые все же экспортируются и до сих пор востребованы на рынке. Таким образом, россияне могут пока обеспечивать "контрактников". И желающих воевать хватает.
Жирохов отметил, что враг имеет ресурсы и эти ресурсы пытается использовать более-менее вменяемо. В частности, россияне сосредоточилась на производстве только определенных видов вооружения.
Капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук в эфире "24 Канала" заявил, что Украине не стоит ориентироваться на цифры общего мобилизационного ресурса России.
Он добавил, что разница между этими двумя показателями будет отражать возможность накопления врагом резервов.
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