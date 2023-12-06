Появился риск проиграть войну: у Зеленского сделали тревожное заявление

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Кравцев Сергей
Ситуация с войной в Украине все больше заходит в тупик. Без помощи США Украина может проиграть войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Голос Америки".
Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента
По его словам, Украина остро нуждается не только в военной помощи, но и в поддержке бюджета.
Стоит отметить, что сейчас Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук находятся с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Сенат США внесли новый бюджетный запрос: есть ли в нем помощь для Украины.
Также издание "Комментарии" сообщало – поддержка Украины со стороны Запада в последнее время явно дает сбои. Внутри ЕС идут споры по выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Поляки, которые ранее очень помогали нам, теперь устраивают проблемы на границе. Не говоря уж о постоянных проблемах со стороны Венгрии, к которой теперь добавляются Словакия и Нидерланды, где на выборах победили правые силы. Как ситуация может развиваться дальше? Не выглядит ли так, что Запад готов "сдать" Украину, подталкивая к переговорам с РФ путем снижения поддержки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Обсуждения
Новости
Днепр
сегодня, 08:33
Когда в конце концов наша извините нехорошая власть посадит этого писаку кравцева Неужели никто не видит как он ПАДЛА разжигает в обществе ненависть?
Харьковчанка
сегодня, 08:19
Не нужно было дерзко и тупо хамить Виктории Спарц! Хамам никто не помогает.