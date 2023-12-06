logo

BTC/USD

43722.66

ETH/USD

2272.71

LTC/USD

73.20

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Появился риск проиграть войну: у Зеленского сделали тревожное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Появился риск проиграть войну: у Зеленского сделали тревожное заявление

Андрей Ермак назвал голосование за дополнительное финансирование критически важным

сегодня, 08:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Ситуация с войной в Украине все больше заходит в тупик. Без помощи США Украина может проиграть войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Голос Америки".

Появился риск проиграть войну: у Зеленского сделали тревожное заявление

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента


"Если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет отложена — я не говорю не принята — это создаст большой риск того, что мы будем в том же положении, в котором мы сейчас. И конечно это с большой вероятностью сделает невозможным продолжение освобождения территорий и создаст большой риск проиграть войну", — заявил глава Офиса президента.

По его словам, Украина остро нуждается не только в военной помощи, но и в поддержке бюджета. 

"Украина сейчас работает с партнерами, чтобы завершить план на следующий год. Мы хотим выиграть как можно скорее, потому что прошло уже два года и два года — это большой срок", — подчеркнул Андрей Ермак.

Стоит отметить, что сейчас Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук находятся с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Сенат США внесли новый бюджетный запрос: есть ли в нем помощь для Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – поддержка Украины со стороны Запада в последнее время явно дает сбои. Внутри ЕС идут споры по выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Поляки, которые ранее очень помогали нам, теперь устраивают проблемы на границе. Не говоря уж о постоянных проблемах со стороны Венгрии, к которой теперь добавляются Словакия и Нидерланды, где на выборах победили правые силы. Как ситуация может развиваться дальше? Не выглядит ли так, что Запад готов "сдать" Украину, подталкивая к переговорам с РФ путем снижения поддержки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Днепр

сегодня, 08:33

Когда в конце концов наша извините нехорошая власть посадит этого писаку кравцева Неужели никто не видит как он ПАДЛА разжигает в обществе ненависть?

Харьковчанка

сегодня, 08:19

Не нужно было дерзко и тупо хамить Виктории Спарц! Хамам никто не помогает.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!