Появился риск проиграть войну: у Зеленского сделали тревожное заявление

Ситуация с войной в Украине все больше заходит в тупик. Без помощи США Украина может проиграть войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет "Голос Америки".

Андрей Ермак. Фото: сайт Офиса президента

"Если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет отложена — я не говорю не принята — это создаст большой риск того, что мы будем в том же положении, в котором мы сейчас. И конечно это с большой вероятностью сделает невозможным продолжение освобождения территорий и создаст большой риск проиграть войну", — заявил глава Офиса президента.

По его словам, Украина остро нуждается не только в военной помощи, но и в поддержке бюджета.

"Украина сейчас работает с партнерами, чтобы завершить план на следующий год. Мы хотим выиграть как можно скорее, потому что прошло уже два года и два года — это большой срок", — подчеркнул Андрей Ермак.

Стоит отметить, что сейчас Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук находятся с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Сенат США внесли новый бюджетный запрос: есть ли в нем помощь для Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – поддержка Украины со стороны Запада в последнее время явно дает сбои. Внутри ЕС идут споры по выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Поляки, которые ранее очень помогали нам, теперь устраивают проблемы на границе. Не говоря уж о постоянных проблемах со стороны Венгрии, к которой теперь добавляются Словакия и Нидерланды, где на выборах победили правые силы. Как ситуация может развиваться дальше? Не выглядит ли так, что Запад готов "сдать" Украину, подталкивая к переговорам с РФ путем снижения поддержки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



