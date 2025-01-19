Появилось зловещее видео ракетного удара по Киеву

Очевидцам удалось снять ракетную атаку по Киеву утром 18 января на видео. Оно стало вирусным в соцсетях. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Прилет на Лукьяновке 18 января повредил несколько зданий и старейший в Украине "Макдональдс". Фото: прокуратура Киева

На кадрах видно очень яркую вспышку. Место взрыва закрыто от снимающего другими домами, поэтому определить, на какой высоте он произошел, невозможно — но точно недалеко от земли.





Как писал портал "Комментарии", утром 18 января Киев подвергся баллистической атаке. Воздушные силы ВСУ сообщили, что утром оккупанты выпустили по Украине четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две из них были сбиты (в Киеве), еще две ударили по предприятию в Запорожье. Разрушения и жертвы в Шевченковском районе столицы вызвали обломки одной из двух уничтоженных ракет, этот "Искандер" был сбит на небольшой высоте, отметил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Глава ГКГВА Тимур Тимченко указал днем 18 января, что погибли не четыре, как сообщалось предварительно, а три человека. Это двое мужчин 43 и 25 лет и 41-летняя женщина. В Шевченковском районе: частично разрушены производственное здание, заведение общепита (самый старый McDonalds в Украине), бизнес-центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей. Повреждены также вход и выход станции метро "Лукьяновская".

Предыдущая массированная атака по Украине 15 января показала, что оккупанты спешат, выразил мнение военный эксперт, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он полагает, что следующую массированную атаку Россия может приурочить к инаугурации Дональда Трампа.