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Названа дата новой ракетной атаки РФ по Украине: чем примечателен этот день

Путин может захотеть передать привет Трампу, считает Братчук

сегодня, 11:31
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Николай Лисицын

Россия может атаковать Украину в день инаугурации Дональда Трампа, 20 января. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на прогноз военного эксперта, спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука в эфире Киев 24.

Названа дата новой ракетной атаки РФ по Украине: чем примечателен этот день

Эксперт полагает, что 20 января стоит ждать массированной атаки РФ по Украине. Фото: минобороны РФ

Братчук предположил, что россияне могут привязать атаку ко дню инаугурации новоизбранного президента США. Он считает, что это будет сигналом к тому, что РФ хочет вынудить Украину и западных партнеров сесть с оккупантами за стол переговоров.

Предыдущая массированная атака по Украине 15 января показала, что оккупанты спешат, выразил мнение Братчук. Их подстегивает неопределенность. Они не знают, когда и какие наложат ли на них санкции, и когда Силы обороны Украины поразят новые военные объекты на территории РФ — а это все влияет на возможность наносить удары по Украине и на их масштаб.

Как сообщал портал "Комментарии", утром 18 января Киев подвергся баллистической атаке. Воздушные силы ВСУ сообщили, что утром оккупанты выпустили по Украине четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две из них были сбиты (в Киеве), еще две ударили по предприятию в Запорожье. Разрушения и жертвы в Шевченковском районе столицы вызвали обломки одной из двух уничтоженных ракет, этот "Искандер" был сбит на небольшой высоте, отметил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Глава ГКГВА Тимур Тимченко указал днем 18 января, что погибли не четыре, как сообщалось предварительно, а три человека. Это двое мужчин 43 и 25 лет и 41-летняя женщина. В Шевченковском районе: частично разрушены производственное здание, заведение общепита (самый старый McDonalds в Украине), бизнес-центр, торговый центр, магазин и 10 автомобилей. Повреждены также вход и выход станции метро "Лукьяновская".



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Источник: https://t.me/kyivtv/81522
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