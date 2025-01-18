Оккупанты атаковали Киев баллистикой: что известно о погибших

В результате российской баллистической атаки на Киев утром погибли три человека. В городе зафиксировано возгорание, падение обломков и повреждение объектов инфраструктуры, в частности станции метро "Лукьяновская". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили киевские власти.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, Воздушные Силы в 05:50 в столице объявили воздушную тревогу.

В результате атаки произошло возгорание нежилого здания в Шевченковском районе, а также повреждение жилых домов. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество погибших в Шевченковском районе возросло до трех.

Также стало известно, что в Шевченковском районе выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома. Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции. В Шевченковском районе также поврежден трубопровод водоснабжения.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью произошла атака шахедов по Украине, громко было и в Киевской области. Из-за падения обломков сбитых целей во время атаки вражеских БПЛА в Киевскую область в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию и.о. председателя Киевской ОГА Николая Калашника.

У мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Он госпитализирован в больницу. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади около 200 квадратных метров. Пожар локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома.



