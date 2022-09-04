Появилось видео, где видно, что Россия использует оружие на Запорожской АЭС (ВИДЕО)

Россияне стреляли из систем залпового огня, которые были размешены очень близко к энергоблоку Запорожской атомной станции. Об этом пишет The Insider, пригласивший экспертов Conflict Intelligence Team изучить предоставленное видео.

Появилось видео, где видно, что Россия использует оружие на ЗАЭС. Фото из открытых источников

Эксперты после подробного разбора видео сообщили, что место запуска снарядов было осуществлено с западной стороны Запорожской ТЭС, но точнее определить место запуска РСЗО они не смогли. Видео работы РСЗО снималось со 2 на 3 сентября в темное время суток.

Само видео от The Insider, показывающее, как стреляет РСЗО вблизи энергоблоков можно просмотреть ниже в статье:





Также The Insider добавил фото гугл-панорамы, для лучшего понимания в какой близости происходила стрельба РСЗО в ЗАЭС.





Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу из-за опасности действий российских военных на Запорожской АЭС. По его словам, российские военные постоянно осуществляют огонь с территории атомной станции, что представляет угрозу безопасности не только Украины, но и всего мира, включая Европу.



Российские чиновники отвергают подобные обвинения и настаивают, что именно украинская сторона пытается напасть и спровоцировать проблемы на Запорожской АЭС.

Ранее портал "Комментарии" писал об отключении Запорожской АЭС от электросети, что может привести к опасной ситуации. Но сработало предохранительное средство – включилось резервное питание АЭС. Ранее было отключено три линии из сети электропередачи на станцию, 3 сентября отключилась и последняя – четвертая. Причиной отключений называли обстрелы российских военных, но этому не было подтверждений, обнародованных в видео The Insider. Пока известно, что на Запорожской атомной электростанции работает всего один ректор из пяти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!