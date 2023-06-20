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Появилось первое фото Буданова после вбросов России о его ранении или смерти

Окончательно развенчаны фейки российской пропаганды о "смерти" Кирилла Буданова

сегодня, 15:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на многочисленные фейки российских пропагандистов о смерти руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, он жив и здоров, а в подтверждение тому появились его новые фото. Как сообщает портал "Комментарии", фото главы ГУР МО Украины выложила в сеть первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Появилось первое фото Буданова после вбросов России о его ранении или смерти

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников


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"Дискутировали, обменивались мнениями, планировали с послом Японии в Украине господином Мацудой Кунинори. Не муляж, все участники встречи живы и здоровы", — написала Эмине Джапарова.

Напомним, в начале месяца роспропаганда распространяла фейк о смерти Буданова. Сообщалось, что глава украинской разведки "погиб" во время ракетного удара по Киеву. 17 июня немецкое издание Stern опровергло российский фейк о якобы ранении главы ГУР.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что Кирилл Буданов реагирует на фейки российской пропаганды о своей "смерти" со смехом. При этом Буданов решил "подыграть" российской пропаганде и действительно довольно долго не заявлялся на публике.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден во время встречи с группой доноров в Калифорнии заявил, что считает реальным применение россиянами тактического ядерного оружия. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем свидетельствует данное заявление.

Также "Комментарии" писали – наступательные действия украинских сил обороны продолжаются уже около двух недель. Представители американского Института изучения войны (ISW) не исключают, что ВСУ могут временно приостановить продвижение вперед, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. В эстонской разведке заняты подсчетом утраченной в боях с россиянами западной техники, а британская сообщает, что оккупационная армия несет значительные потери. Какие выводы можно сделать на данный момент по поводу наступательных действий ВСУ? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Появилось первое фото Буданова после вбросов России о его ранении или смерти - фото 2



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