Появилось еще одно доказательство того, что к кровавому удару в Полтаве причастна вражеская агентура

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Ткачик Олеся
В институте связи, куда 3 сентября, ударили ракетами россияне, не было всеобщего построения, впрочем, имел место "обычный учебный процесс", который почему-то предполагал присутствие в одной локации многих людей — и военных, и гражданских, отметил политический эксперт Александр Кочетков.
Ракетний удар по Полтаве
Впрочем, по его словам, выяснение расписания занятий без враждебной агентуры вряд ли бы удалось, потому что ракеты прилетели через 10 минут после начала учебного процесса, и вот здесь СБУ есть чем заняться.
Кстати, говорит он, передыслочение Института связи и Колледжа сержантов-связных куда-то на западную Украину проблему бы не решило — вражеские ракеты долетают до любой точки Украины, Яворивский полигон является печальным подтверждением. При этом, добавляет эксперт, дополнительные пару минут не обеспечат эвакуации более 300 человек, поэтому речь может идти только о максимальном избегании концентрации в одном месте тех, кто является целью российских атак.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал , журналист Юрий Бутусов отметил, что о массовом собрании в Полтаве узнала вражеская агентура, и в сеть сразу кто-то выложил видео результатов удара с земли. "Этот человек, вероятно, работает на врага и контролирует результаты", — отметил Бутусов.
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