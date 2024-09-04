Появилось еще одно доказательство того, что к кровавому удару в Полтаве причастна вражеская агентура

В институте связи, куда 3 сентября, ударили ракетами россияне, не было всеобщего построения, впрочем, имел место "обычный учебный процесс", который почему-то предполагал присутствие в одной локации многих людей — и военных, и гражданских, отметил политический эксперт Александр Кочетков.

Ракетний удар по Полтаве

"Обвинять кого-то из учебного заведения, что они рассказывали в СМИ, каким профессиям там учат, и тем привлекли внимание вражеской разведки – это типичный поиск стрелочников. Потому что Полтавское училище связи много раз реорганизовывалось, об этом много писали и рассказывали, так что практически все полтавчане об этом заведении знали. И знали, насколько важных специалистов готовят. В конце концов, развернутая информация о заведении есть в Википедии", — отметил эксперт.

Впрочем, по его словам, выяснение расписания занятий без враждебной агентуры вряд ли бы удалось, потому что ракеты прилетели через 10 минут после начала учебного процесса, и вот здесь СБУ есть чем заняться.

"Поэтому главный вопрос следующий: а можно ли было организовать учебный процесс таким образом, чтобы избежать большого скопления людей? Убежден, что можно было. Да, это бы вызвало трудности с логистикой и определенные неудобства для командно-преподавательского состава, но позволило бы избежать стольких погибших и раненых", — говорит Кочетков.

Кстати, говорит он, передыслочение Института связи и Колледжа сержантов-связных куда-то на западную Украину проблему бы не решило — вражеские ракеты долетают до любой точки Украины, Яворивский полигон является печальным подтверждением. При этом, добавляет эксперт, дополнительные пару минут не обеспечат эвакуации более 300 человек, поэтому речь может идти только о максимальном избегании концентрации в одном месте тех, кто является целью российских атак.

"Конечно, выводы будут сделаны. И кого-то накажут. Но бессмысленно утраченных специалистов, которые так нужны фронту, не вернуть. И лично у меня нет уверенности, что будет сделано все необходимое, чтобы избежать повторения Полтавского ЧП. Потому что глупость и некомпетентность – это хронические изъяны власти, которые во время войны только обострились", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , журналист Юрий Бутусов отметил, что о массовом собрании в Полтаве узнала вражеская агентура, и в сеть сразу кто-то выложил видео результатов удара с земли. "Этот человек, вероятно, работает на врага и контролирует результаты", — отметил Бутусов.



