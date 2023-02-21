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Появились данные о разгромных ударах авиации и артиллерии ВСУ

Украинские защитники сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Ланцет"

сегодня, 09:08
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские пилоты за сутки 16 ударов прицельно ударили по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск. Также ВСУ нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ в Facebook. 

Появились данные о разгромных ударах авиации и артиллерии ВСУ

Авиация ВСУ. Фото: из открытых источников

Также сообщается, что украинские воины сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Ланцет".


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"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили две позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника", — отмечается в сводке.

Тем временем российские оккупанты за сутки нанесли шесть ракетных ударов по гражданской инфраструктуре трех областей Украины – Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также враг совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате огня российских оккупантов уничтожены и повреждены гражданские жилые дома, школы и магазины. Есть погибшие и раненые.

В Генштабе призывают граждан Украины не игнорировать сигналы о воздушной тревоге, ведь по-прежнему остается крайне высокой вероятность новых авиационных и ракетных ударов страны-агрессора.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Берлин призывает своих граждан покинуть Россию.

Также издание "Комментарии" сообщало — в понедельник, 20 февраля, Киев посетил с неанонсированным визитом президент США Джо Байден. Дата выбрана не случайно – вскоре годовщина начала широкомасштаной российской агрессии против Украины. Кроме того, с 20 по 22 февраля Байден намерен посетить Польшу. Американский лидер пообщался с украинским руководством, посетил знаковые места (немаловажно и то, что сегодня – День памяти Героев Небесной Сотни), а также сделал важные заявления в ракурсе российско-украинской войны. Специально для издания "Комментарии" эксперты рассказали о значимости данного визита.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid026HDiFRiRemNkG1BsF2zVq6LUWkEhCL7jfVV3nb5pWDKPokGhMLSBpCsHWTHGJ8UQl
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