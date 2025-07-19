Появилась ясность о следующей встрече с россиянами: что заявил Зеленский

Секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу уже на следующей неделе. Об этом в традиционном вечернем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе", — заявил украинский лидер.

Владимир Зеленский акцентировал внимание, что переговорную динамику надо увеличивать. В частности, надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. В свою очередь, российской стороне надо перестать прятаться от решений.

Президент обратил внимание на ряде моментов, которые бы хотелось закрыть во время переговоров с россиянами. Первое касается обмена пленными. Второе – возвращения захваченных россиянами детей. Третье – прекращение убийств.

"И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно длительный. Украина готова к такой встрече", — подчеркнул президент.

Также глава государства рассказал, что разговор с РФ относительно объемов продолжается. В частности, продолжается выполнение договоренностей прошлой встречи в Стамбуле и сейчас украинская команда работает еще над одним обменом.

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