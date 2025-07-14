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В Кремле сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной

Дмитрий Песков обвинил Киев в незаинтересованности в продолжении переговоров о прекращении войны

14 июля 2025, 13:16
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Кравцев Сергей

Россия продолжает делать видимость готовности к мирным приговорам на фоне эскалации на фронте. Так пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в интервью российским пропагандистам, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

В Кремле сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля подтвердил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, но темы возможных переговоров Песков не озвучил.

Отметим, ранее первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что тот формат украинско-российских переговоров, за которым наблюдал весь мир, полагая, что он может приблизить окончание войны, практически исчерпал себя.

Украинский дипломат отметил, что на самом деле никаких переговоров в Стамбуле не было, кроме гуманитарной составляющей, несмотря на то, что обе делегации были в одной комнате, сидели друг напротив друга, "но это не были переговоры". 

"Это была ситуация, когда на первой и второй стамбульских встречах российская сторона выдвинула свои ультимативные требования. Это даже не был "максималистский" подход в классическом понимании, когда у вас есть целый ряд вариантов, и вы стремитесь к высоким целям, чтобы получить максимум", — сказал Кислица. 

По его словам, россияне пришли на переговоры "с мандатом диктовать ультиматум", однако "у них даже не было мандата выслушивать ваши аргументы и искать общий язык".

Читайте также на портале "Комментарии" — в России снова заговорили о возможности продолжения прямых переговоров с Украиной по прекращению боевых действий, хотя сами же называют полномасштабную войну "конфликтом", избегая термин "агрессия".

Заявление о "готовности к диалогу" сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В комментариях российских государственных СМИ он сказал, что якобы есть "взаимное понимание" о предстоящем возобновлении переговоров между Москвой и Киевом.




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