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Кравцев Сергей
Россия продолжает делать видимость готовности к мирным приговорам на фоне эскалации на фронте. Так пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в интервью российским пропагандистам, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Главный рупор Кремля подтвердил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, но темы возможных переговоров Песков не озвучил.
Отметим, ранее первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что тот формат украинско-российских переговоров, за которым наблюдал весь мир, полагая, что он может приблизить окончание войны, практически исчерпал себя.
Украинский дипломат отметил, что на самом деле никаких переговоров в Стамбуле не было, кроме гуманитарной составляющей, несмотря на то, что обе делегации были в одной комнате, сидели друг напротив друга, "но это не были переговоры".
По его словам, россияне пришли на переговоры "с мандатом диктовать ультиматум", однако "у них даже не было мандата выслушивать ваши аргументы и искать общий язык".
Читайте также на портале "Комментарии" — в России снова заговорили о возможности продолжения прямых переговоров с Украиной по прекращению боевых действий, хотя сами же называют полномасштабную войну "конфликтом", избегая термин "агрессия".
Заявление о "готовности к диалогу" сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В комментариях российских государственных СМИ он сказал, что якобы есть "взаимное понимание" о предстоящем возобновлении переговоров между Москвой и Киевом.