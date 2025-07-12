Война в Украине: Киев внезапно заявил, что никаких переговоров с РФ в Стамбуле не было

Тот формат украинско-российских переговоров, за которым наблюдал весь мир, полагая, что он может приблизить окончание войны, практически исчерпал себя. Об этом в интервью изданию The Kyiv Independent заявил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

Украинский дипломат отметил, что на самом деле никаких переговоров в Стамбуле не было, кроме гуманитарной составляющей, несмотря на то, что обе делегации были в одной комнате, сидели друг напротив друга, "но это не были переговоры".

"Это была ситуация, когда на первой и второй стамбульских встречах российская сторона выдвинула свои ультимативные требования. Это даже не был "максималистский" подход в классическом понимании, когда у вас есть целый ряд вариантов, и вы стремитесь к высоким целям, чтобы получить максимум", — сказал Кислица.

По его словам, россияне пришли на переговоры "с мандатом диктовать ультиматум", однако "у них даже не было мандата выслушивать ваши аргументы и искать общий язык".

Замминистра отметил, мандат украинской делегации имел три пункта: во-первых, прекращение огня; во-вторых, создание условий для встречи между президентом Украины и кремлевским диктатором; и в-третьих, меры укрепления доверия, которые включали гуманитарные вопросы, такие как обмен пленными.

Сергей Кислица отметил, представители российской делегации не имели никаких полномочий на принятие важных решений. Кроме того, они были категорически против прекращения огня до встречи лидеров.

"В этом третьем пункте по крайней мере состоялся какой-то разговор — я бы даже не назвал это переговорами, а скорее диалогом. На первой стамбульской встрече один российский представитель сказал мне: "Я не могу выйти из комнаты с пустыми руками. Мы должны хотя бы договориться об обмене пленными"", — вспомнил Кислица.

По его мнению, формат стамбульских переговоров практически исчерпал себя, "если эта делегация не получит еще один мандат от своего хозяина" — российского правителя Владимира Путина. Как и в случае с Минским процессом, говорит Кислица, эти встречи не приведут к реальному результату.

"Они бюрократизируют процесс таким образом, что, когда вы говорите Путину: "Нам следует встретиться", он отвечает: "Почему? Эксперты работают". Это также то, что они говорят американцам: "Видите, мы садимся за стол переговоров с украинцами"", — пояснил замминистра.

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