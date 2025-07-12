Война в Украине: Киев внезапно заявил, что никаких переговоров с РФ в Стамбуле не было

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Кравцев Сергей
Тот формат украинско-российских переговоров, за которым наблюдал весь мир, полагая, что он может приблизить окончание войны, практически исчерпал себя. Об этом в интервью изданию The Kyiv Independent заявил первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников
Украинский дипломат отметил, что на самом деле никаких переговоров в Стамбуле не было, кроме гуманитарной составляющей, несмотря на то, что обе делегации были в одной комнате, сидели друг напротив друга, "но это не были переговоры".
По его словам, россияне пришли на переговоры "с мандатом диктовать ультиматум", однако "у них даже не было мандата выслушивать ваши аргументы и искать общий язык".
Замминистра отметил, мандат украинской делегации имел три пункта: во-первых, прекращение огня; во-вторых, создание условий для встречи между президентом Украины и кремлевским диктатором; и в-третьих, меры укрепления доверия, которые включали гуманитарные вопросы, такие как обмен пленными.
Сергей Кислица отметил, представители российской делегации не имели никаких полномочий на принятие важных решений. Кроме того, они были категорически против прекращения огня до встречи лидеров.
По его мнению, формат стамбульских переговоров практически исчерпал себя, "если эта делегация не получит еще один мандат от своего хозяина" — российского правителя Владимира Путина. Как и в случае с Минским процессом, говорит Кислица, эти встречи не приведут к реальному результату.
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