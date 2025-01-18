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Появилась реакция Зеленского на удар россиян по Киеву и Запорожью

Президент призвал усилить давление на оккупантов и тех, кто помогает России в войне против Украины

сегодня, 12:21
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Киева и Запорожья утром 18 января. Он призвал к давлению на РФ и тех, кто ей помогает. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Зеленский обнародовал у себя в Facebook.

Появилась реакция Зеленского на удар россиян по Киеву и Запорожью

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Под утро враг совершил удар баллистикой по центру Киева. Есть падение обломков... Мои соболезнования родным и близким. Повреждены жилые дома, станция метро, магазины, кафе и гражданская инфраструктура. Все службы продолжают ликвидировать последствия обстрела", — отметил президент.

Украинский лидер также заявил, что в результате обстрела Запорожья пострадали 10 человек, под завалами могут быть люди. В результате атаки разрушена инфраструктура, повреждено жилье многих людей, магазины. Спасательная операция продолжается.

Владимир Зеленский призвал усилить давление на оккупантов и тех, кто помогает России в войне против Украины.

"Все, кто помогает российскому государству в этой войне, должны быть под таким давлением, чтобы оно было ощутимо не меньше, чем эти удары. Мы можем сделать это только в единстве со всем миром", — считает глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате российской баллистической атаки на Киев утром погибли 4 человека. В городе зафиксировано возгорание, падение обломков и повреждение объектов инфраструктуры, в частности станции метро "Лукьяновская".

Также издание "Комментарии" сообщало – утром 18 января страна-агрессор атаковала Запорожье баллистическим вооружением. В результате атаки есть разрушения, повреждены здания, а также ранены люди.




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