РФ жестко ударила баллистикой по Запорожью: что известно о прилетах

Утром 18 января страна-агрессор атаковала Запорожье баллистическим вооружением. В результате атаки есть разрушения, повреждены здания, а также ранены люди. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

Глава Запорожской ОВА сообщил, что шесть человек ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Враг ударил по центру областного центра.

Федоров уточнил, что из-за вражеской атаки было частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Кроме того, повреждены жилые дома и частный транспорт.

"Одна женщина в тяжелом состоянии. Еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие в больнице. Медики оказывают необходимую помощь", — написал глава Запорожской ОВА, говорят о состоянии пострадавших.

Чиновник добавил, что на месте попаданий работают пять бригад скорой помощи.

Также Иван Федоров подвел итоги в течение суток. Он проинформировал, что за это время враг нанес 241 удар по 9 населенным пунктам Запорожской области, а именно: войска РФ совершили 2 ракетных удара по Запорожью; 132 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку; 2 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки; 105 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", — резюмировал Иван Федоров.

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