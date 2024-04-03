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Появилась реакция США и Франции на удары по России

США заявили о своей непричастности к ударам Украины по территории США, а Франция указывает, что украинцы атакуя российские объекты действуют по своему усмотрению.

сегодня, 08:25
Автор:
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Slava Kot
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Последние несколько недель на территории России происходят постоянные атаки по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам. На эти инциденты отреагировали в США, где указали на свою непричастность, а Франция подчеркнула, что это самостоятельный выбор украинцев.

Появилась реакция США и Франции на удары по России

Госсек США Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне встретились в Париже. После встречи политики провели совместную пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов, в частности, о войне между Россией и Украиной.

Энтони Блинкен заявил, что США не причастны к украинским ударам по России.

"Мы и не поддерживали, и не давали возможностей для осуществления украинских ударов вне украинской территории", — сказал Блинкен.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Украина атакуя российские заводы действует в рамках самозащиты.

"Это не вызывает почти никаких комментариев с нашей стороны. Украинский народ действует по своему усмотрению, в рамках самозащиты", — объяснил Сужурное.

Французский министр также указал, что Россия – это агрессор, поэтому в таких условиях трудно что-либо добавить еще.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский генерал отреагировал на удары беспилотников по территории России, в том числе по объектам в Татарстане. Российский военный обвинил Украину в терроризме и рассказал, когда, по его мнению, закончатся атаки по России. А депутат Госдумы РФ предположил, что беспилотники, атаковавшие завод по производству дронов, могли быть отправлены с территории Казахстана.

Также "Комментарии" писал, что в США выяснили, что Северная Корея получает за снаряды, которые посылает в Россию.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=foyToyTyZ9w&ab_channel=U.S.DepartmentofState
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