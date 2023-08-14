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Появилась реакция ООН на обстрелы юга Украины

В ООН заявили, что мирные жители не должны быть мишенью во время российских обстрелов

сегодня, 13:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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От обстрелов РФ больше всего страдают мирные жители и гражданская инфраструктура Украины. Удары российских войск также оказывают влияние на работу гуманитарных организаций. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун.

Появилась реакция ООН на обстрелы юга Украины

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун

Представительница ООН отметила, что гражданское население и инфраструктура по всей Украине продолжают страдать от неизбирательных российских ударов.


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"Жители юга страны, в том числе в Херсонской и Одесской областях, пережили особо тяжелые выходные, поскольку из-за обстрелов погибли и были ранены многие мирные жители, в том числе дети. Удары также повлияли на работу гуманитарных организаций и нашу способность помогать пострадавшим от последствий войны", — заявила Дениз Браун.

Она добавила, что в пятницу коллеги из общественной организации ADRA были вынуждены остановить распределение жизненно необходимой помощи после того, как их склад и автомобили получили серьезное повреждение вследствие ударов российской стороной.

"Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены: они не должны быть мишенью", — подчеркнули в ООН.

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Источник: https://ukraine.un.org/uk/241436-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D
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