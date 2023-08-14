Появилась реакция ООН на обстрелы юга Украины

От обстрелов РФ больше всего страдают мирные жители и гражданская инфраструктура Украины. Удары российских войск также оказывают влияние на работу гуманитарных организаций. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун.

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун

Представительница ООН отметила, что гражданское население и инфраструктура по всей Украине продолжают страдать от неизбирательных российских ударов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Жители юга страны, в том числе в Херсонской и Одесской областях, пережили особо тяжелые выходные, поскольку из-за обстрелов погибли и были ранены многие мирные жители, в том числе дети. Удары также повлияли на работу гуманитарных организаций и нашу способность помогать пострадавшим от последствий войны", — заявила Дениз Браун.

Она добавила, что в пятницу коллеги из общественной организации ADRA были вынуждены остановить распределение жизненно необходимой помощи после того, как их склад и автомобили получили серьезное повреждение вследствие ударов российской стороной.

"Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены: они не должны быть мишенью", — подчеркнули в ООН.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. В ночь на 14 августа в очередной раз пострадала Одесса. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



