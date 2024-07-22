Реакция Кремля на заявление Зеленского о готовности говорить с Путиным об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ради окончания войны в Украине готов к мирным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет "конкретные действия" от Украины относительно готовности к мирным переговорам между Зеленским и Путиным.

"Заявления Зеленского о возможности переговоров лучше, чем отказ от них, но нужно подождать конкретных действий", — сказал Песков.

Также Песков прокомментировал решение Джо Байдена прекратить участие в президентской гонке. По словам спикера Кремля, США и дальше будут помогать Украине в войне и добавил, что такие действия американцев "не могут повлиять на результат спецоперации".

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что на втором Саммите мира будет готов план окончания войны. Если Россия готова обсудить этот план, созданный согласно уставу ООН, то Зеленский готов говорить с Путиным об окончании войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский рассказал каким способом быстро закончить войну в Украине в течение 24 часов и объяснил, почему не идет на этот шаг. По его словам, такой план предполагает снятие санкций с России и отсутствие трибунала над преступниками, в частности, над Путиным.

Также "Комментарии" писали о реакции России на выход Джо Байдена из президентской гонки в США, в которой обвинили американского лидера в начале войны в Украине.



