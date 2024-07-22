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Реакция Кремля на заявление Зеленского о готовности говорить с Путиным об окончании войны

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможности мирных переговоров с Путиным для окончания войны в Украине.

сегодня, 13:00 comments1660
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ради окончания войны в Украине готов к мирным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Реакция Кремля на заявление Зеленского о готовности говорить с Путиным об окончании войны

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет "конкретные действия" от Украины относительно готовности к мирным переговорам между Зеленским и Путиным.

"Заявления Зеленского о возможности переговоров лучше, чем отказ от них, но нужно подождать конкретных действий", — сказал Песков.

Также Песков прокомментировал решение Джо Байдена прекратить участие в президентской гонке. По словам спикера Кремля, США и дальше будут помогать Украине в войне и добавил, что такие действия американцев "не могут повлиять на результат спецоперации".

Напомним, что Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что на втором Саммите мира будет готов план окончания войны. Если Россия готова обсудить этот план, созданный согласно уставу ООН, то Зеленский готов говорить с Путиным об окончании войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский рассказал каким способом быстро закончить войну в Украине в течение 24 часов и объяснил, почему не идет на этот шаг. По его словам, такой план предполагает снятие санкций с России и отсутствие трибунала над преступниками, в частности, над Путиным.

Также "Комментарии" писали о реакции России на выход Джо Байдена из президентской гонки в США, в которой обвинили американского лидера в начале войны в Украине.




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Ігор

сегодня, 12:44

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