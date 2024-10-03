Реакция Зеленского на выход из Угледара: кого обвинил президент

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решением, что украинские бойцы вышли из Угледара. По словам президента, главное во время войны — сохранить жизнь бойцов.
Владимир Зеленский. Фото: Интерфакс-Украина
Как сообщает "Укринформ", президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте прокомментировал ситуацию с захватом россиянами города Угледар в Донецкой области. Зеленский подчеркнул, что без соответствующего оружия Украина не может остановить Россию, однако должна беречь жизнь бойцов.
На вопрос о причинах ухода из Угледара, Зеленский ответил, что Украина нуждается в западном оружии и указал, что в настоящее время существует отставание в ее поставках. По словам Зеленского, благодаря оружию Украина сможет оказать давление на Россию для дипломатического окончания войны.
Ранее портал "Комментарии" писали о реакции военных на выход из Угледара украинских сил.
Также "Комментарии" писали, что военный назвал следующую цель, которую избрали россияне после захвата Угледара.
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