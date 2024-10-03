Реакция Зеленского на выход из Угледара: кого обвинил президент

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решением, что украинские бойцы вышли из Угледара. По словам президента, главное во время войны — сохранить жизнь бойцов.



Владимир Зеленский. Фото: Интерфакс-Украина

Как сообщает "Укринформ", президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте прокомментировал ситуацию с захватом россиянами города Угледар в Донецкой области. Зеленский подчеркнул, что без соответствующего оружия Украина не может остановить Россию, однако должна беречь жизнь бойцов.

"Когда они разрушают позиции наших бойцов, надо беречь их жизнь, потому что они важнее, чем любые застройки. Это наши люди, это граждане Украины. Поэтому очень правильно, что они уходят и могут сохранить себя. Ради государства, ради своей героической службы. Это абсолютно правильные шаги", — сказал Зеленский.

На вопрос о причинах ухода из Угледара, Зеленский ответил, что Украина нуждается в западном оружии и указал, что в настоящее время существует отставание в ее поставках. По словам Зеленского, благодаря оружию Украина сможет оказать давление на Россию для дипломатического окончания войны.

"Украине нужно усиление позиций на фронте, чтобы мы могли получить усиление давления на Россию ради реальной, справедливой дипломатии. Поэтому мы нуждаемся в достаточном количестве и качестве оружия, в том числе дальнобойном, с которым, по моему мнению, партнеры уже затягивают", — сказал президент.

Ранее портал "Комментарии" писали о реакции военных на выход из Угледара украинских сил.

Также "Комментарии" писали, что военный назвал следующую цель, которую избрали россияне после захвата Угледара.