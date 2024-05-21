Появилась информация, что сейчас происходит на Харьковщине: есть ли повод паниковать

Российские террористы продолжают штурмовать территории Харьковской области, заявил в эфире Freedom спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Волчанск

По его информации, от действий врага особенно пострадали такие населенные пункты, как Липцы, Волчанск, Купянск. При этом он добавил, что гражданские жители, отказавшиеся эвакуироваться из Волчанска, часто получают ранения, поскольку оккупанты обстреливают город каждый час. Для этого захватчики используют артиллерию, дроны, ракеты и корректируемые авиационные бомбы.

Армия РФ использует абсолютно все виды вооружения. Практически каждый день ранены люди",

– отметил Чубенко.

Вместе с тем, как сообщил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, на Харьковском направлении Вооруженные силы заставили оккупантов существенно снизить активность. Также Силы обороны частично вернули позиции, которые ранее потеряли.

При этом Волошин обратил внимание на то, что оккупанты вблизи северной границы с Харьковской областью развернули большую группировку войск. Именно поэтому, добавил военный, враг имеет возможность пополнять запасы личного состава, который активно уничтожается Силами обороны.

"Есть вероятность того, что враг заводит определенные силы и средства, однако они нашими Силами обороны уничтожаются",

– подчеркнул Волошин.

Кроме того, военный утверждает, что на Харьковском направлении российские военные активно сдаются Силам обороны в плен. По его словам, они подают сигналы украинским дронам с помощью флагов и табличек с надписями. Таким образом, добавил Волошин, оккупанты сохраняют себе жизнь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация в Волчанске тревожная. По информации военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, бои с оккупантами уже идут в центре города . Эксперты предположили, что захватчики, вероятно, использовали свои резервы.