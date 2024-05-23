Повторное наступление РФ на Киев: есть ли угроза для столицы Украины

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Лиля Воробьева
Военный эксперт Роман Свитан, отвечая на вопросы Главреда, оценивал риск наступления российских оккупационных войск на Киевскую и Черниговскую область.
Повторное наступление РФ на Киев (фото из открытых источников)
"По большому счету, белорусское направление для нас сейчас не опасно. Часть Черниговской области граничит с Россией в районе Клинцев и Климово — Брянская область. Другая часть Черниговщины граничит с Беларусью. А Киевская — вся с Беларусью. Угрозы пока нет", — сказал он. Рассвет.
Как он утверждает, Александр Лукашенко однозначно не позволит, чтобы агрессия началась с его территории, ведь после этого "ляжет" белорусская экономика.
"В течение суток мы уничтожим два нефтеперерабатывающих завода, на которых держится практически вся экономика Беларуси: Мозырский, расположенный за
Поэтому Лукашенко не захочет в сутки потерять всю экономику Беларуси.
"Сам ляжет перед российскими танками, которые едут на нашу территорию. Или начнет звонить по телефону Си Цзиньпину, просить и плакаться в жилетку, чтобы он успокоил Путина. Лукашенко так поступал не раз, и, вероятнее всего, снова задействует этот механизм", — говорит эксперт.
Главное сейчас для российского диктатора Путина создать картинку опрокидывания техники в Беларусь.
"Россия задействовала ИПСО, чтобы противостоять идеям и риторике на Западе о введении войск НАТО в Украину. Чтобы информационно перекрыть идеи и решения, предлагаемые в странах Балтии, Румынии, Чехии, Франции и Великобритании, Путин запустил ИПСО. Пока никаких передвижений российских войск в Беларусь нет. Запущен только информационный поток об их возможном опрокидывании", — подытожил военный эксперт.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что заставило Путина начать повторное наступление ранее запланированного .
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