Повторное наступление РФ на Киев: есть ли угроза для столицы Украины

Военный эксперт Роман Свитан, отвечая на вопросы Главреда, оценивал риск наступления российских оккупационных войск на Киевскую и Черниговскую область.

Повторное наступление РФ на Киев (фото из открытых источников)

"По большому счету, белорусское направление для нас сейчас не опасно. Часть Черниговской области граничит с Россией в районе Клинцев и Климово — Брянская область. Другая часть Черниговщины граничит с Беларусью. А Киевская — вся с Беларусью. Угрозы пока нет", — сказал он. Рассвет.

Как он утверждает, Александр Лукашенко однозначно не позволит, чтобы агрессия началась с его территории, ведь после этого "ляжет" белорусская экономика.

"В течение суток мы уничтожим два нефтеперерабатывающих завода, на которых держится практически вся экономика Беларуси: Мозырский, расположенный за 50 км от границы, и Нафтан (Новополоцкий НПЗ, – ред.), расположен немного глубже, но мы доберемся и до него. И тогда будут отменены два НПЗ, Белорусский и еще несколько военных предприятий. Мы ведь прекрасно знаем, где производится и ремонтируется техника для Российской Федерации. Для нас это все легальные цели", – сказал военный.

Поэтому Лукашенко не захочет в сутки потерять всю экономику Беларуси.

"Сам ляжет перед российскими танками, которые едут на нашу территорию. Или начнет звонить по телефону Си Цзиньпину, просить и плакаться в жилетку, чтобы он успокоил Путина. Лукашенко так поступал не раз, и, вероятнее всего, снова задействует этот механизм", — говорит эксперт.

Главное сейчас для российского диктатора Путина создать картинку опрокидывания техники в Беларусь.

"Россия задействовала ИПСО, чтобы противостоять идеям и риторике на Западе о введении войск НАТО в Украину. Чтобы информационно перекрыть идеи и решения, предлагаемые в странах Балтии, Румынии, Чехии, Франции и Великобритании, Путин запустил ИПСО. Пока никаких передвижений российских войск в Беларусь нет. Запущен только информационный поток об их возможном опрокидывании", — подытожил военный эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что заставило Путина начать повторное наступление ранее запланированного .