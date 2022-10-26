Повторения Изюма не будет: Резников указал на важный нюанс при освобождении Херсона

На сегодняшний день абсолютно все мосты в Херсоне простреливаются украинскими защитниками, поэтому оккупантам не удастся также, как, к примеру, было в Изюме – быстро покинуть город. многие из россиян это понимают, поэтому уже сейчас пытаются покинуть город. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью американскому изданию Fox News рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Глава Минобороны отметил, что те оккупанты, которые остаются в Херсоне и готовятся вести уличные бои с украинскими защитниками – либо смертники, либо сознательно готовятся сдаться в плен. Все дело в том, что путей отступления не будет. Убежать и скрыть россияне не смогут.

К тому же, отметил Резников, он не совсем верит в то, что российская армия будет способная вести уличные бои в Херсоне.

Министр подчеркнул, что война в Украине сейчас находится на третьем этапе постепенном освобождении оккупированных территорий. По его словам, первый этап состоял в том, чтобы не дать российской армии идти в наступление, остановить ее. На втором этапе удалось стабилизировать ситуацию вдоль всей линии фронта. Фактически за последние месяцы у россиян нигде нет успеха.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны рассказали, зачем Кремлю понадобилось объявление военного положения — почему несмотря на репутационные потери пошли на такой шаг.





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