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Почему замедлилось наступление на Херсон: Резников назвал причину

Погодные условия немного отставили продвижение ВСУ в Херсонской области

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

То, о чем предупреждали многие военные аналитики, начинает осуществляться. Ухудшение погодных условий притормаживает военные действия в Украине. В частности, украинской армии стало сложнее продвигаться на пути к освобождению Херсона. В Херсонской области сейчас идут проливные дожди – это затрудняет наступление ВСУ. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Fox News" рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

Почему замедлилось наступление на Херсон: Резников назвал причину

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны отметил, что украинские войска используют неизменную тактику – "деоккупация нашей территории километр за километром, шаг за шагом".

"Прямо сейчас из-за погодных условий, я имею в виду дожди, это немного нас замедлило, но мы используем тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать", — заявил Алексей Резников.

Стоит отметить, что успехи украинской армии в Херсонской области очевидны. Наступление россиян на юге Украины ВСУ давно остановили и продолжают контратаковать в ответ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны РФ продолжают качать тему "грязной бомбы", которую якобы намерена использовать Украина. В Госдепе США предупредили, что Россия не избежит последствий, если рискнет применить так называемую "грязную" бомбу или обычное ядерное оружие. Что можно сказать о новых страшилках со стороны страны-агрессора и реакции на это мира и Украины? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.foxnews.com/video/6314321427112
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