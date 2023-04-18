logo

BTC/USD

30413.17

ETH/USD

2114.45

LTC/USD

101.73

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Повлияла ли жестокая казнь военнопленного на желание украинцев воевать: опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Повлияла ли жестокая казнь военнопленного на желание украинцев воевать: опрос

Большинство граждан считают, что жестокое убийство украинского военного увеличило дух украинцев воевать против российской армии.

сегодня, 13:36
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

11 апреля в сеть попало видео, где украинскому военному отрезают голову. Такие действия российских военных шокировали общественность в Украине и мире. Однако, насколько такие жестокие действия повлияли на желание украинцев присоединиться к ВСУ, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group.

Повлияла ли жестокая казнь военнопленного на желание украинцев воевать: опрос

Российская агрессия по отношению к украинскому военному. Фото из открытых источников

Ужасная видеозапись вызвала у украинцев гнев, ненависть, грусть и страх. Президент Украины отметил, что эти звери так легко убивают, имея в виду российские военные. В то время как европейские лидеры указывали, что за такие преступления виновные должны понести наказание, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Россию хуже террористической организации ИГИЛ. В Кремле отметили, что преступление ужасно, однако видео нуждается в проверке на правдивость.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Компания Active Group провела исследование, где выяснила, как такое видео повлияло на желание украинцев присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.

25,1% опрошенных отметили, что существенно увеличивают желание присоединиться к ВСУ. Еще 18,3% ответили, что существенно увеличивают. Противоположное мнение имели 7,3% украинцев, которые выбрали вариант, немного уменьшают и 9,4% — существенно уменьшают. 21,4% указали, что жестокая казнь военнопленного не изменяет вступить в украинскую армию.

Повлияла ли жестокая казнь военнопленного на желание украинцев воевать: опрос - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, эффективно ли действовали украинские экономические власти в период войны. Опрос указывает на то, что мнения украинцев разделились в этом вопросе.

Также "Комментарии" писали, что Евгений Пригожин ответил, стоит ли "Вагнер" за казнью украинского военнопленного.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pulsweek/123
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!