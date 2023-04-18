Повлияла ли жестокая казнь военнопленного на желание украинцев воевать: опрос

11 апреля в сеть попало видео, где украинскому военному отрезают голову. Такие действия российских военных шокировали общественность в Украине и мире. Однако, насколько такие жестокие действия повлияли на желание украинцев присоединиться к ВСУ, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group.



Российская агрессия по отношению к украинскому военному. Фото из открытых источников

Ужасная видеозапись вызвала у украинцев гнев, ненависть, грусть и страх. Президент Украины отметил, что эти звери так легко убивают, имея в виду российские военные. В то время как европейские лидеры указывали, что за такие преступления виновные должны понести наказание, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Россию хуже террористической организации ИГИЛ. В Кремле отметили, что преступление ужасно, однако видео нуждается в проверке на правдивость.

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Компания Active Group провела исследование, где выяснила, как такое видео повлияло на желание украинцев присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.

25,1% опрошенных отметили, что существенно увеличивают желание присоединиться к ВСУ. Еще 18,3% ответили, что существенно увеличивают. Противоположное мнение имели 7,3% украинцев, которые выбрали вариант, немного уменьшают и 9,4% — существенно уменьшают. 21,4% указали, что жестокая казнь военнопленного не изменяет вступить в украинскую армию.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, эффективно ли действовали украинские экономические власти в период войны. Опрос указывает на то, что мнения украинцев разделились в этом вопросе.

Также "Комментарии" писали, что Евгений Пригожин ответил, стоит ли "Вагнер" за казнью украинского военнопленного.