Повестки через "Дию": в Раде рассказали, когда будут запускать процесс

На сегодняшний день пока что нет решения о том, что украинцы начнут получать повестки в приложении "Дия". Но при этом нельзя исключать, что этот процесс совсем скоро все равно запустят. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона расскаал член комитета Верховной Рады по вопросам нацобороны Федор Вениславский.

Дия. Фото из открытых источников

Нардеп допустил, что в будущем эту инициативу могут реализовать в Украине.

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По его словам, сейчас Украина просто не имеет технических возможностей, чтобы оцифровать воинский учет и запустить повестки в "Дие".

"Потенциально в будущем мы должны к этому прийти, поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но на сегодня это проекты не в краткосрочной перспективе", — пояснил Федор Вениславский.

Напомним, 7 февраля 2023 года Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации. Также после внесения соответствующих изменений в законодательство стало известно, что в Украине теперь повестки будут вручать по-новому, представители военкоматов могут выписывать их военнообязанным независимо от места их проживания и пребывания на воинском учете.

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Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что россияне больше не способны активно наступать на нескольких направлениях даже в Донецкой области. А потому масштабно штурмуют либо Бахмут, либо Авдеевку. Тем временем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинские защитники имеют несколько вариантов развития событий на фронте. По его словам, все предположения относительно контрнаступления ВСУ, которые сейчас делаются в публичном пространстве, не имеют под собой никаких оснований. Что можно сказать о битве за Донбасс, а также об информационной битве касательно грядущего украинского контрнаступления? Какие основные выводы следует сделать, к чему готовиться? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



