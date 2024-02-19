Потеряли шесть самолетов за трое суток. В Воздушных силах рассказали о реакции окупантов

Как сообщил Юрий Игнат, именно эти самолеты атаковали линию фронта КАБами. Оккупанты их использовали на Херсонском направлении, потом начали это делать в Авдеевке и Марьинке. Игнат подчеркнул, что именно управляемыми авиабомбами захватчики практически стерли с лица земли эти города.

Юрий Игнат

Спикер командования Воздушных сил подтвердил, что россияне используют до сотни КАБов в сутки, поэтому очень важно было уничтожить запускающие их самолеты.

"Достать эти самолеты очень сложно, потому что от места попадания до места пуска бывает 70 и более километров. Поэтому нужны дальнобойные системы, которые смогут доставать российскую авиацию",

– подчеркнул Игнат.

Также он добавил, что Украине чрезвычайно необходимы истребители с дальнобойными ракетами, поскольку именно они смогут отгонять российскую авиацию подальше от линии фронта.

Как подчеркнул Игнат, сейчас Украина пытается имеющимися ограниченными инструментами делать все возможное, чтобы защищать небо. По его словам, как результат, россияне уже не действуют столь смело после уничтожения вражеского разведывательного самолета А-50.

"Сейчас есть сбитие этих самолетов. Было Одесское направление, Херсонское, была Брянская история. Российские летчики уже не решаются сильно приближаться. Затем оно может восстановиться, но все же они не так уж смелы; не так близко подлетают. Это уменьшает дальность применения средств поражения",

– подчеркнул Игнат.

Кроме того, по его словам, Украина должна продемонстрировать западным партнерам, что может наносить критические поражения российской авиации.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 19 февраля силы ПВО на восточном направлении сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. "Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С. Спасибо за работу!", — прокомментировал действия военных Главко. Сырский.



