Потеряли шесть самолетов за трое суток. В Воздушных силах рассказали о реакции окупантов

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Ткачик Олеся
Как сообщил Юрий Игнат, именно эти самолеты атаковали линию фронта КАБами. Оккупанты их использовали на Херсонском направлении, потом начали это делать в Авдеевке и Марьинке. Игнат подчеркнул, что именно управляемыми авиабомбами захватчики практически стерли с лица земли эти города.
Юрий Игнат
Спикер командования Воздушных сил подтвердил, что россияне используют до сотни КАБов в сутки, поэтому очень важно было уничтожить запускающие их самолеты.
Также он добавил, что Украине чрезвычайно необходимы истребители с дальнобойными ракетами, поскольку именно они смогут отгонять российскую авиацию подальше от линии фронта.
Как подчеркнул Игнат, сейчас Украина пытается имеющимися ограниченными инструментами делать все возможное, чтобы защищать небо. По его словам, как результат, россияне уже не действуют столь смело после уничтожения вражеского разведывательного самолета А-50.
Кроме того, по его словам, Украина должна продемонстрировать западным партнерам, что может наносить критические поражения российской авиации.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 19 февраля силы ПВО на восточном направлении сбили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. "Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С. Спасибо за работу!", — прокомментировал действия военных Главко. Сырский.
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