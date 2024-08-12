По информации временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, 28 населённых пунктов находятся под контролем украинской армии. Общая длина фронта охватывает 40 километров, а проникновение на территорию региона достигает 12 километров в глубину. По словам Смирнова, на захваченных территориях проживает около двух тысяч человек. Вследствие обострения ситуации, была организована масштабная эвакуация, затронувшая приблизительно 121 000 жителей. Об этом пишет BILD

Власти РФ признали захват 28 деревень Курской области

Ситуация усложняется различными сообщениями о местонахождении войск и операциях на местности. Например, аналитик из BILD Юлиан Рёпке опубликовал карту занятых ВСУ территорий, которая подтверждает данные, озвученные Смирновым. В то же время, по сообщениям местных источников, предполагается, что в районе Беловского могла произойти краткосрочная разведывательно-диверсионная операция ВСУ, результаты которой остаются под вопросом.





Читайте также на портале “Комментарии” — Украинская военная операция в Курской области не только стратегический маневр, но и попытка убедить мир в своих силах и изменить глобальную перспективу конфликта. По словам британского аналитика Майкла Кларка, цель этого наступления – не просто отвоевание территорий, а формирование нового нарратива на международной арене. Об этом говорится в материале "Sky News"

“Комментарии” также писали, что одной из ключевых причин успешного продвижения в Курской области РФ стала эффективная дезинформационная кампания, превзошедшая работу российской разведки. Об этом рассказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время чата на "Главреде".

