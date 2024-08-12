logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В РФ рассказали, сколько сел находится под контролем Украины в Курской области
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ рассказали, сколько сел находится под контролем Украины в Курской области

Власти РФ признали захват 28 деревень Курской области

сегодня, 17:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

По информации временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, 28 населённых пунктов находятся под контролем украинской армии. Общая длина фронта охватывает 40 километров, а проникновение на территорию региона достигает 12 километров в глубину. По словам Смирнова, на захваченных территориях проживает около двух тысяч человек. Вследствие обострения ситуации, была организована масштабная эвакуация, затронувшая приблизительно 121 000 жителей. Об этом пишет BILD

В РФ рассказали, сколько сел находится под контролем Украины в Курской области

Власти РФ признали захват 28 деревень Курской области

Ситуация усложняется различными сообщениями о местонахождении войск и операциях на местности. Например, аналитик из BILD Юлиан Рёпке опубликовал карту занятых ВСУ территорий, которая подтверждает данные, озвученные Смирновым. В то же время, по сообщениям местных источников, предполагается, что в районе Беловского могла произойти краткосрочная разведывательно-диверсионная операция ВСУ, результаты которой остаются под вопросом.

В РФ рассказали, сколько сел находится под контролем Украины в Курской области - фото 2

Читайте также на портале “Комментарии” — Украинская военная операция в Курской области не только стратегический маневр, но и попытка убедить мир в своих силах и изменить глобальную перспективу конфликта. По словам британского аналитика Майкла Кларка, цель этого наступления – не просто отвоевание территорий, а формирование нового нарратива на международной арене. Об этом говорится в материале "Sky News"

“Комментарии” также писали, что одной из ключевых причин успешного продвижения в Курской области РФ стала эффективная дезинформационная кампания, превзошедшая работу российской разведки. Об этом рассказал военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко во время чата на "Главреде".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/BILD_Russian/18175
Теги:

Новости

Все новости