Потери ВСУ на фронте и подготовка подкрепления: что пишет Washingtonpost

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Моесеенко Валентина
Киев готовится к неизбежному наступлению на российские оккупационные силы, и хотя Украина не разглашает количество своих потерь, командование на местах описывает большие потери на страницах Washingtonpost , пишут "Комментарии".
Формирование штурмовых бригад для наступления должно усилить Силы обороны
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Разрекламированное контрнаступление будет опираться как на новых солдат, так и на более опытных военных, только что обученных на подаренном западном оборудовании, включая танки Leopard 2.
Раньше могли только разносить повестки людям домой, но некоторые избегали их, оставаясь не по адресам, где официально зарегистрированы. Новые правила расширили круг мест, где мужчин можно останавливать и узнавать об их призывном статусе.
"Военное положение, которое действует в Украине с февраля 2022 года, запрещает покидать страну большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно правилам мобилизации, любой человек в этом диапазоне теоретически может быть призван воевать. Исключения сделаны для студентов; родителей, имеющих троих и более детей младше 18 лет; опекунов нетрудоспособных лиц; и тех, кто считается непригодным по состоянию здоровья", – напоминает издание.
В этом году почти четверть миллиона украинцев исполнится 18 лет, то есть они станут достаточно взрослыми, чтобы записаться добровольцем или получить повестку.
Напомним, "Комментарии" писали, что в Украине продолжается проведение общей мобилизации, потому что план, установленный еще в феврале, не выполнен, а в идеале он должен быть даже перевыполнен. Сегодня ВСУ комплектуются людьми, которых прежде нужно научить и потратить на это дополнительное время. При этом Министр обороны Алексей Резников считает, что усиливать мобилизацию в Украине пока нет нужды. Набор в армию продолжается, нет необходимости ускорять его.
Читайте на страницах "Комментариев" — Украина готовит 40-тысячную штурмовую бригаду для контрнаступления.
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