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Потери ВСУ на фронте и подготовка подкрепления: что пишет Washingtonpost

Украине для освобождения временно оккупированных территорий требуется много воинов, обученных и мотивированных

11 апреля 2023, 23:32
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Автор:

Моесеенко Валентина

Киев готовится к неизбежному наступлению на российские оккупационные силы, и хотя Украина не разглашает количество своих потерь, командование на местах описывает большие потери на страницах Washingtonpost , пишут "Комментарии".

Потери ВСУ на фронте и подготовка подкрепления: что пишет Washingtonpost

Формирование штурмовых бригад для наступления должно усилить Силы обороны


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"Согласно раскрытому количеству секретных файлов, правительство США недавно подсчитало, что от 124 000 до 131 000 украинских бойцов убиты или ранены с начала вторжения — в пять раз больше, чем публично обнародовало Киев", — информирует издание.

Разрекламированное контрнаступление будет опираться как на новых солдат, так и на более опытных военных, только что обученных на подаренном западном оборудовании, включая танки Leopard 2.

"Однако скорость и агрессивность, с которой официальные лица сейчас призывают гражданских мужчин явиться в военные комиссариаты – или записаться самостоятельно – сеют панику среди тех, кто чувствует себя неготовым или не желает служить", – пишут журналисты.

Раньше могли только разносить повестки людям домой, но некоторые избегали их, оставаясь не по адресам, где официально зарегистрированы. Новые правила расширили круг мест, где мужчин можно останавливать и узнавать об их призывном статусе.

"Военное положение, которое действует в Украине с февраля 2022 года, запрещает покидать страну большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно правилам мобилизации, любой человек в этом диапазоне теоретически может быть призван воевать. Исключения сделаны для студентов; родителей, имеющих троих и более детей младше 18 лет; опекунов нетрудоспособных лиц; и тех, кто считается непригодным по состоянию здоровья", – напоминает издание.

В этом году почти четверть миллиона украинцев исполнится 18 лет, то есть они станут достаточно взрослыми, чтобы записаться добровольцем или получить повестку.

Напомним, "Комментарии" писали, что в Украине продолжается проведение общей мобилизации, потому что план, установленный еще в феврале, не выполнен, а в идеале он должен быть даже перевыполнен. Сегодня ВСУ комплектуются людьми, которых прежде нужно научить и потратить на это дополнительное время. При этом Министр обороны Алексей Резников считает, что усиливать мобилизацию в Украине пока нет нужды. Набор в армию продолжается, нет необходимости ускорять его.

Читайте на страницах "Комментариев" — Украина готовит 40-тысячную штурмовую бригаду для контрнаступления.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/04/10/ukraine-draft-troops-reinforcements-training/
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