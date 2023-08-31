Потери ВСУ: Данилов прокомментировал информацию в западных СМИ

Информация, которая время от времени подается в западных СМИ о количестве потерь украинской армии не соответствует действительности. Цифры, которые называют журналисты, преувеличены и недостоверны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Наша армия не столь велика, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч военных. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране", — прокомментировал Алексей Данилов.

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Секретарь СНБО также подчеркнул, что ему непонятно, "почему уважаемые журналисты распространяют такую недостоверную информацию о наших потерях".

Стоит отметить, не так давно рейтинговое издание "The New York Times", со ссылкой на американских чиновников заявило, что общее количество раненых и убитых военных со стороны Украины и России за период полномасштабной войны оценивается почти в 500 тысяч, большинство — россияне.

Как утверждает издание, Украина якобы потеряла около 70 тысяч военных погибшими и 100-120 тысяч ранеными.

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Также издание "Комментарии" сообщало – спустя полтора года полномасштабной войны России против Украины одержать победу военным путем против Украины у Москвы практически не осталось шансов. Поэтому Кремль будет активно запускать план Б, который расшифровывается, как попытка создать внутреннюю дестабилизацию в стране. Такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.



