Данилов дал ответ – будут ли объявлять дополнительный призыв в Украине

В Украине мобилизация не прекращается уже полтора года, как только началась полномасштабная война в Украине. В армию призываются люди тех военных специальностей, которых больше всего не хватает. Если же говорить об усилении мобилизации, то она действительно может быть, но в будущем. Пока что никаких изменений не ожидается. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Украинского радио" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Изменений к мобилизации не следует ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года... У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости ребят, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем эту дело", – заявил Данилов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

При этом он призвал украинцев лишний раз не подымать по этому поводу шум, ведь механизм мобилизации отработан, она продолжается, причин для ее усиления сегодня нет, все идет согласно плану.

Что касается дополнительного призыва, то, по словам секретаря СНЕБО, от военного командования действительно поступают просьбы увеличить количество людей, но это не значит, что новый призыв будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Военное командование бережет людей, набирает ровно столько, сколько необходимо для выполнения боевых задач.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему с просьбой дать возможность мобилизовать больше украинцев. Также стало известно, что территориальным центрам комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) вскоре предоставят доступ ко всем государственным реестрам. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Как оцениваете эти перспективы и в целом ситуацию с ТЦК, очереди в которые, мягко говоря, не наблюдается, зато скандалы с коррумпированными военкомами стали чуть ли не повседневностью? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



