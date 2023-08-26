logo

BTC/USD

26022.32

ETH/USD

1649.16

LTC/USD

65.28

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Данилов дал ответ – будут ли объявлять дополнительный призыв в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Данилов дал ответ – будут ли объявлять дополнительный призыв в Украине

Секретарь СНБО отметил, что мобилизация в Украине продолжается и сейчас, и ни на день с 24 февраля 2022 она не прекращалась

сегодня, 10:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Украине мобилизация не прекращается уже полтора года, как только началась полномасштабная война в Украине. В армию призываются люди тех военных специальностей, которых больше всего не хватает. Если же говорить об усилении мобилизации, то она действительно может быть, но в будущем. Пока что никаких изменений не ожидается. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Украинского радио" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов дал ответ – будут ли объявлять дополнительный призыв в Украине

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Изменений к мобилизации не следует ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года... У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости ребят, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем эту дело", – заявил Данилов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


При этом он призвал украинцев лишний раз не подымать по этому поводу шум, ведь механизм мобилизации отработан, она продолжается, причин для ее усиления сегодня нет, все идет согласно плану.

Что касается дополнительного призыва, то, по словам секретаря СНЕБО, от военного командования действительно поступают просьбы увеличить количество людей, но это не значит, что новый призыв будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Военное командование бережет людей, набирает ровно столько, сколько необходимо для выполнения боевых задач.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему с просьбой дать возможность мобилизовать больше украинцев. Также стало известно, что территориальным центрам комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) вскоре предоставят доступ ко всем государственным реестрам. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Как оцениваете эти перспективы и в целом ситуацию с ТЦК, очереди в которые, мягко говоря, не наблюдается, зато скандалы с коррумпированными военкомами стали чуть ли не повседневностью? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukr.radio/news.html?newsID=102109
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:00

Відпрацьований механізм мобілізації? Це тому всі військоми корумповані? Риба ганьбиться з юдейської голови.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!