Потери у россиян ошеломляющие: у Байдена рассказали, появились ли предпосылки к переговорам с РФ

Российские захватчики несут огромные потери, воюя против Украины. При этом никаких вся эта война уже стала большим стратегическим провалом Кремля, ведь никаких стратегических целей Путин до сих пор так и не достиг. Именно поэтому российские президент отказывается от дипломатии, надеяь одержать успех, путем перелома на поле боя. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Война против Украины продолжает оставаться стратегическим провалом президента Путина. Ему не удалось свергнуть демократически избранное правительство Украины, включить Украину в состав России или сломить волю ее народа", – заявил Блинкен.

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Он напомнил, что Россия потерпела сокрушительное поражение в боях за Киев, не смогла захватить Харьков, была вынуждена уйти из Херсона. Кроме этого, план Кремля по развалу НАТО также потерпел фиаско. На фоне новых вызово и российско-украиснкой войны Альянс стал только крепче.

В Белом доме считают, что Путьин не настроен на то, чтобы вести реальные переговоры о прекращении войны, он по-прежнему требует признать российскими территории Украины, которые он с помощью силы захватил и оккупировал.

"Как сказал президент Украины Зеленский, дипломатия — это единственный способ окончательно положить конец агрессивной войне России и проложить путь к справедливому и прочному миру. Но очевидно, что Путин сейчас не проявляет искреннего интереса к дипломатии", – подытожил Энтони Блинкен.

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