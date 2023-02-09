Потери у россиян ошеломляющие: у Байдена рассказали, появились ли предпосылки к переговорам с РФ

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Кравцев Сергей
Российские захватчики несут огромные потери, воюя против Украины. При этом никаких вся эта война уже стала большим стратегическим провалом Кремля, ведь никаких стратегических целей Путин до сих пор так и не достиг. Именно поэтому российские президент отказывается от дипломатии, надеяь одержать успех, путем перелома на поле боя. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников
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Он напомнил, что Россия потерпела сокрушительное поражение в боях за Киев, не смогла захватить Харьков, была вынуждена уйти из Херсона. Кроме этого, план Кремля по развалу НАТО также потерпел фиаско. На фоне новых вызово и российско-украиснкой войны Альянс стал только крепче.
В Белом доме считают, что Путьин не настроен на то, чтобы вести реальные переговоры о прекращении войны, он по-прежнему требует признать российскими территории Украины, которые он с помощью силы захватил и оккупировал.
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