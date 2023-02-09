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Потери у россиян ошеломляющие: у Байдена рассказали, появились ли предпосылки к переговорам с РФ

По словам госсекретаря США, Путин продолжает требовать смириться с захватом украинских территорий Россией и не проявляет интерес к дипломатическому завершению войны

сегодня, 11:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики несут огромные потери, воюя против Украины. При этом никаких вся эта война уже стала большим стратегическим провалом Кремля, ведь никаких стратегических целей Путин до сих пор так и не достиг. Именно поэтому российские президент отказывается от дипломатии, надеяь одержать успех, путем перелома на поле боя. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Потери у россиян ошеломляющие: у Байдена рассказали, появились ли предпосылки к переговорам с РФ

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Война против Украины продолжает оставаться стратегическим провалом президента Путина. Ему не удалось свергнуть демократически избранное правительство Украины, включить Украину в состав России или сломить волю ее народа", – заявил Блинкен.


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Он напомнил, что Россия потерпела сокрушительное поражение в боях за Киев, не смогла захватить Харьков, была вынуждена уйти из Херсона. Кроме этого, план Кремля по развалу НАТО также потерпел фиаско. На фоне новых вызово и российско-украиснкой войны Альянс стал только крепче.

В Белом доме считают, что Путьин не настроен на то, чтобы вести реальные переговоры о прекращении войны, он по-прежнему требует признать российскими территории Украины, которые он с помощью силы захватил и оккупировал.

"Как сказал президент Украины Зеленский, дипломатия — это единственный способ окончательно положить конец агрессивной войне России и проложить путь к справедливому и прочному миру. Но очевидно, что Путин сейчас не проявляет искреннего интереса к дипломатии", – подытожил Энтони Блинкен.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в ГУР рассказали, как в РФ изменится режим.




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Источник: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-nato-secretary-general-jens-stoltenberg-at-a-joint-press-availability-2/
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