Потери РФ зашкаливают: за первые сутки ноября враг терял бойца каждые 35 секунд.

Украинские защитники установили новый исторический рекорд по ликвидации живой силы врага за сутки. По официальным данным Генерального штаба ВСУ, в течение 1 ноября ряды российских захватчиков опустели на колоссальное количество личного состава.

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"В течение 1 ноября Силы обороны Украины обезвредили 2 500 российских захватчиков, — отчитываются в военном ведомстве, отмечая беспрецедентную интенсивность боев. — Это самые большие суточные потери противника за все время полномасштабной войны".

Чтобы понять масштаб разгрома, аналитики подсчитали динамику обезвреживания врага во временном измерении. Статистика свидетельствует, что российская армия теряла одного военного каждые 35 секунд, что составляет более сотни ликвидированных и раненых окупантов ежечасно.

Предыдущий максимальный показатель продержался едва две недели, ведь его зафиксировали 21 октября 2026 года с цифрой в 2 250 человек. До этого антирекорд захватчиков оставался неизменным почти два года — с 19 декабря 2024 года, когда было обезврежено 2200 человек.

Нынешний всплеск является продолжением тенденции в прошлом месяце, оказавшемся самым черным для армии агрессора.

"Октябрь 2026 стал месяцем наибольших потерь для армии РФ за всю историю этой войны, — подчеркивают в Генеральном штабе ВСУ. — Показатель достиг 54 400 убитых и раненых захватчиков".

В ведомстве была проведена красноречивая параллель: такое количество бойцов фактически равно численности населения российского города Воркута, где проживает ориентировочно 55 тысяч граждан.

"Вдумайтесь. Один месяц – один город", – резюмируют военные и прогнозируют, что ноябрь может принести оккупантам еще более сокрушительные последствия, ведь борьба за украинскую землю продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты воспользовались "режимом тишины" на Херсонщине и массово перебрасывают технику и живую силу на юг.