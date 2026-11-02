Потери РФ зашкаливают: за первые сутки ноября враг терял бойца каждые 35 секунд.

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Недилько Ксения
Украинские защитники установили новый исторический рекорд по ликвидации живой силы врага за сутки. По официальным данным Генерального штаба ВСУ, в течение 1 ноября ряды российских захватчиков опустели на колоссальное количество личного состава.
Иллюстративное фото
Чтобы понять масштаб разгрома, аналитики подсчитали динамику обезвреживания врага во временном измерении. Статистика свидетельствует, что российская армия теряла одного военного каждые 35 секунд, что составляет более сотни ликвидированных и раненых окупантов ежечасно.
Предыдущий максимальный показатель продержался едва две недели, ведь его зафиксировали 21 октября 2026 года с цифрой в 2 250 человек. До этого антирекорд захватчиков оставался неизменным почти два года — с 19 декабря 2024 года, когда было обезврежено 2200 человек.
Нынешний всплеск является продолжением тенденции в прошлом месяце, оказавшемся самым черным для армии агрессора.
В ведомстве была проведена красноречивая параллель: такое количество бойцов фактически равно численности населения российского города Воркута, где проживает ориентировочно 55 тысяч граждан.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты воспользовались "режимом тишины" на Херсонщине и массово перебрасывают технику и живую силу на юг.