Масове перекидання сил на півдні: росіяни стягують техніку на Запорізькому напрямку

Російські окупаційні війська здійснюють масштабне перегрупування та переміщення додаткових сил на південному фронті України. Такі маневри можуть свідчити про наміри командування РФ активізувати бойові дії в регіоні найближчим часом.

Перекидання військової техніки РФ на фонт. Фото: скриншот з відео Петра Андрющенка

Військова логістика загарбників через тимчасово захоплені українські території працює в інтенсивному режимі. За інформацією моніторингових джерел, основні колони рухаються зі східного напрямку.

"Протягом тижня фіксували активне переміщення російських військових із Ростовської області через окуповане Приазов’я в напрямку Запорізької області", — повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Він додав, що наприкінці тижня логістична карта ворога зазнала певних змін, оскільки "на вихідних додався зворотний рух військового транспорту в напрямку північної частини окупованої Донеччини".

Спостерігачі відзначають, що останнім часом підрозділи армії РФ значно зменшили заходи маскування та діють більш відкрито на логістичних шляхах.

"За нашими спостереженнями, росіяни стали почуватися впевненіше під час пересування сухопутним коридором", — підкреслює Андрющенко.

Аналітики припускають, що зміна поведінки окупантів може бути зумовлена політичними факторами на інших ділянках фронту. За словами керівника Центру, одне з можливих пояснень — зниження інтенсивності українських ударів на тлі гуманітарного перемир’я в Олешках, "однак підтвердження прямого зв’язку між цими подіями наразі немає".

Загальна динаміка прибуття нових підрозділів супротивника на південну лінію зіткнення викликає серйозне занепокоєння у військових експертів. Фіксується накопичення ресурсів, яке триває вже не перший день.

"За останні два тижні спостерігаємо суттєве посилення російського угруповання на Запорізькому напрямку", — констатує Петро Андрющенко.

На його думку, "це може свідчити про підготовку до активізації наступальних дій". Водночас аналітик закликає утримуватися від передчасних прогнозів, адже самі переміщення не дозволяють остаточно встановити строки та характер можливих операцій ворога.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Генштаб ЗСУ підтвердив, що окупанти скористалися "режимом тиші" на Херсонщині та готують новий наступ на півдні.