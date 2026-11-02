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Втрати РФ зашкалюють: за першу добу листопада ворог втрачав бійця кожні 35 секунд

Абсолютний рекорд війни: за добу Сили оборони знешкодили 2500 окупантів

2 листопада 2026, 10:23
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Недилько Ксения

Українські захисники встановили новий історичний рекорд із ліквідації живої сили ворога за одну добу. За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 1 листопада лави російських загарбників спорожніли на колосальну кількість особового складу.

Втрати РФ зашкалюють: за першу добу листопада ворог втрачав бійця кожні 35 секунд

Ілюстративне фото

"Протягом 1 листопада Сили оборони України знешкодили 2 500 російських загарбників, — звітують у військовому відомстві, наголошуючи на безпрецедентній інтенсивності боїв. — Це найбільші добові втрати противника за весь час повномасштабної війни".

Щоб усвідомити масштаб розгрому, аналітики підрахували динаміку знешкодження ворога у часовому вимірі. Статистика свідчить, що російська армія втрачала одного військового кожні 35 секунд, що дорівнює понад сотні ліквідованих та поранених окупантів щогодини.

Попередній максимальний показник протримався заледве два тижні, адже його зафіксували 21 жовтня 2026 року з цифрою у 2 250 осіб. До цього ж антирекорд загарбників залишався незмінним майже два роки — з 19 грудня 2024 року, коли було знешкоджено 2 200 осіб.

Нинішній сплеск є продовженням тенденції минулого місяця, який виявився найчорнішим для армії агресора.

"Жовтень 2026 року став місяцем найбільших втрат для армії РФ за всю історію цієї війни, — підкреслюють у Генеральному штабі ЗСУ. — Показник сягнув 54 400 убитих і поранених загарбників".

У відомстві провели промовисту паралель: така кількість бійців фактично дорівнює чисельності населення російського міста Воркута, де проживає орієнтовно 55 тисяч громадян.

"Вдумайтесь. Один місяць — одне місто", — резюмують військові та прогнозують, що листопад може принести окупантам ще більш нищівні наслідки, адже боротьба за українську землю триває.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти скористалися "режимом тиші" на Херсонщині та масово перекидають техніку та живу силу на південь.



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