Втрати РФ зашкалюють: за першу добу листопада ворог втрачав бійця кожні 35 секунд

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Недилько Ксения
Українські захисники встановили новий історичний рекорд із ліквідації живої сили ворога за одну добу. За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 1 листопада лави російських загарбників спорожніли на колосальну кількість особового складу.
Ілюстративне фото
Щоб усвідомити масштаб розгрому, аналітики підрахували динаміку знешкодження ворога у часовому вимірі. Статистика свідчить, що російська армія втрачала одного військового кожні 35 секунд, що дорівнює понад сотні ліквідованих та поранених окупантів щогодини.
Попередній максимальний показник протримався заледве два тижні, адже його зафіксували 21 жовтня 2026 року з цифрою у 2 250 осіб. До цього ж антирекорд загарбників залишався незмінним майже два роки — з 19 грудня 2024 року, коли було знешкоджено 2 200 осіб.
Нинішній сплеск є продовженням тенденції минулого місяця, який виявився найчорнішим для армії агресора.
У відомстві провели промовисту паралель: така кількість бійців фактично дорівнює чисельності населення російського міста Воркута, де проживає орієнтовно 55 тисяч громадян.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти скористалися "режимом тиші" на Херсонщині та масово перекидають техніку та живу силу на південь.