Потери на уровне дивизий: в ВСУ рассказали о разгроме россиян на Харьковщине

Наступление российских захватчиков в Харьковской области обернулось для них огромными потерями. Оккупанты вынуждены выводить на восстановление целые дивизии.

Наступление РФ продолжается. Фото из открытых источников

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин подтвердил, что нытье российских захватчиков о потерях на Харьковском направлении – не случайно, поскольку оккупанты действительно понесли на этом направлении огромные потери на уровне дивизий.

"Некоторые дивизии россиянам сейчас вообще приходится выводить и заменять. Замыслы прорваться в Харьковской области с двух сторон пока России не очень удались", — написал в соцсети Максим Жорин.

При этом военнослужащий отметил, что потери россиян и провал их наступления не означает, что сейчас ситуация в Харьковской области полностью стабилизировалась.

"Конечно, речь не идет о том, что уже все спокойно. Это лишь очередная партия россиян, за которой последуют новые — и люди, и техника, и попытки прорывов", — отметил офицер ВСУ.

Военный добавил, что враг пытается постоянно давить, проводя локальные штурмы и заменяя разбитые подразделения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские разработчики внедряют инновации для создания армии роботов, способной уничтожать российских оккупантов и спасать раненых бойцов ВСУ и мирных жителей, сообщает Associated Press. По данным журналистов, около 250 стартапов в Украине работают над созданием "машин-убийц" в секретных местах, часто напоминающих сельские автомастерские. Среди них команда стартапа под руководством предпринимателя Андрея Денисенко. Их работники способны за четыре дня собрать беспилотное наземное транспортное средство "Одиссей" в обычном сарае.

