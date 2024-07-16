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Потери на уровне дивизий: в ВСУ рассказали о разгроме россиян на Харьковщине

Потери россиян в Харьковской области составляют на уровне дивизий

сегодня, 21:23
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Марьян Ощановский

Наступление российских захватчиков в Харьковской области обернулось для них огромными потерями. Оккупанты вынуждены выводить на восстановление целые дивизии.

Потери на уровне дивизий: в ВСУ рассказали о разгроме россиян на Харьковщине

Наступление РФ продолжается. Фото из открытых источников

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин подтвердил, что нытье российских захватчиков о потерях на Харьковском направлении – не случайно, поскольку оккупанты действительно понесли на этом направлении огромные потери на уровне дивизий.

"Некоторые дивизии россиянам сейчас вообще приходится выводить и заменять. Замыслы прорваться в Харьковской области с двух сторон пока России не очень удались", — написал в соцсети Максим Жорин.

При этом военнослужащий отметил, что потери россиян и провал их наступления не означает, что сейчас ситуация в Харьковской области полностью стабилизировалась.

"Конечно, речь не идет о том, что уже все спокойно. Это лишь очередная партия россиян, за которой последуют новые — и люди, и техника, и попытки прорывов", — отметил офицер ВСУ.

Военный добавил, что враг пытается постоянно давить, проводя локальные штурмы и заменяя разбитые подразделения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские разработчики внедряют инновации для создания армии роботов, способной уничтожать российских оккупантов и спасать раненых бойцов ВСУ и мирных жителей, сообщает Associated Press. По данным журналистов, около 250 стартапов в Украине работают над созданием "машин-убийц" в секретных местах, часто напоминающих сельские автомастерские. Среди них команда стартапа под руководством предпринимателя Андрея Денисенко. Их работники способны за четыре дня собрать беспилотное наземное транспортное средство "Одиссей" в обычном сарае.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5271
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