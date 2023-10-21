Потери артиллерии россиян в пять раз превысили украинские: СМИ назвали участок фронта

Российские войска имеют большие проблемы в Запорожской области, где армия страны-агрессора потеряла в пять раз больше артиллерии, чем ВСУ. Этому, в частности, способствует изобретательность украинских войск. ВСУ по эффективности нанесения ударов в разы превышают оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Wall Street Journal".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, практически 70% боевых потерь ВСУ являются результатом артиллерийских ударов российских войск. Поэтому уничтожение вражеской артиллерии – ключевой приоритет для Украины, ведь это помогает спасать жизнь защитников.

WSJ отмечает, что Украина имеет преимущество в точности артиллерии РФ, хотя захватчики все еще имеют большее количество пушек и артустановок. Уничтожать вражескую артиллерию помогает западное вооружение и находчивость украинских военных. Таким образом ВСУ удалось обрести паритет, где РФ раньше имела преимущество.

По данным независимой группы аналитиков WarSpotting, отслеживающей задокументированные потери техники с обеих сторон, с начала контрнаступления ВСУ в июне было уничтожено 177 российских пушек и реактивных систем залпового огня. В Запорожской области уничтожены 92 единиц артиллерийской техники россиян, в то время как Украина потеряла 19 единиц.

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