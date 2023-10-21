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Потери артиллерии россиян в пять раз превысили украинские: СМИ назвали участок фронта

По информации WSJ, потери артиллерии россиян в Запорожской области в пять раз превысили украинские

сегодня, 09:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские войска имеют большие проблемы в Запорожской области, где армия страны-агрессора потеряла в пять раз больше артиллерии, чем ВСУ. Этому, в частности, способствует изобретательность украинских войск. ВСУ по эффективности нанесения ударов в разы превышают оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Wall Street Journal".

Потери артиллерии россиян в пять раз превысили украинские: СМИ назвали участок фронта

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, практически 70% боевых потерь ВСУ являются результатом артиллерийских ударов российских войск. Поэтому уничтожение вражеской артиллерии – ключевой приоритет для Украины, ведь это помогает спасать жизнь защитников.


WSJ отмечает, что Украина имеет преимущество в точности артиллерии РФ, хотя захватчики все еще имеют большее количество пушек и артустановок. Уничтожать вражескую артиллерию помогает западное вооружение и находчивость украинских военных. Таким образом ВСУ удалось обрести паритет, где РФ раньше имела преимущество.

По данным независимой группы аналитиков WarSpotting, отслеживающей задокументированные потери техники с обеих сторон, с начала контрнаступления ВСУ в июне было уничтожено 177 российских пушек и реактивных систем залпового огня. В Запорожской области уничтожены 92 единиц артиллерийской техники россиян, в то время как Украина потеряла 19 единиц.

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Источник: https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-targets-russias-big-guns-to-blast-a-path-forward-c4ff9e22?ns=prod/accounts-wsj
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