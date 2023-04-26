Потери армии РФ в войне против Украины начали сокращаться

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Моесеенко Валентина
Потери оккупационной армии РФ в войне против Украины значительно снизились в связи с тем, что россияне перешли к подготовке к обороне. Об этом в Телеэфире сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, пишут "Комментарии".
Приблизительно на треть сократилась потери армии РФ на войне в Украине
Ссылаясь на данные британской разведки, эксперт отметил, что россияне свои основные силы направляют не на атакующие действия, а на строительство фортификационных сооружений.
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По его словам, речь идет о достаточно грамотном построении линии обороны россиянами.
Как писали "Комментарии", польза от 70-километрового окопа, который российская оккупационная армия вырыла в Запорожской области из-за страха перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины, практически нулевая.
Рассказывали "Комментарии" и о том, что армия РФ оккупировала 80% морской береговой линии Украины: Что нужно для увольнения.
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