Потери армии РФ в войне против Украины начали сокращаться

Потери оккупационной армии РФ в войне против Украины значительно снизились в связи с тем, что россияне перешли к подготовке к обороне. Об этом в Телеэфире сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, пишут "Комментарии".



Приблизительно на треть сократилась потери армии РФ на войне в Украине

Ссылаясь на данные британской разведки, эксперт отметил, что россияне свои основные силы направляют не на атакующие действия, а на строительство фортификационных сооружений.

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“Они готовятся в целом к обороне. Это видно и по косвенным признакам. Их потери на сегодняшний день сократились примерно на треть. Это не потому, что мы стали хуже воевать, Вооруженные силы Украины, а потому, что они стали меньше атаковать, поэтому они терпят меньше потерь. Да, они продолжают какие-то локальные наступательные действия, ну это держит в напряжении, в частности наши Вооруженные силы. Но в основном они заняты построением обороны", – сказал Гетьман.

По его словам, речь идет о достаточно грамотном построении линии обороны россиянами.

Но для того, чтобы эти траншеи, эти зубы дракона, чтобы это стало действительно серьезным оборонительным редутом, необходимо, чтобы по всей этой линии находилось большое количество российских военнослужащих и обязательно большое количество артиллерии и минометов. Тогда эти линии могут каким-либо образом влиять на наступление наших войск. А если этим не обеспечить людьми и техникой, то это просто будут траншеи на земле, которые, в принципе, довольно легко будут преодолевать наши атакующие войска”, — сказал эксперт.

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