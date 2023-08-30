Поставки снарядов для Украины замедлились: сколько ЕС передал из обещанного миллиона

Поставки боеприпасов для Украины в рамках проекта ЕС продвигаются медленно. Из обещанного миллиона Украина получила менее 250 тысяч снарядов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура, которого цитирует Tagesschau.

Снаряды. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Эстонии во время встречи со своими коллегами с других стран ЕС заявил, что Украина получила только 226 тысяч артиллерийских снарядов в рамках проекта по поставке миллиона боеприпасов. В рамках программы Евросоюз увеличивает производительность мощности, а также перерабатывает старые снаряды и покупает боеприпасы у третьих стран.

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Как отметил эстонский министр, сейчас Украина выпускает около 6 тысяч снарядов в день, в то время как Россия — от 60 до 70 тысяч в пиковые дни. Певкур добавил, что одним из преимуществ западных боеприпасов остается точность.

Глава Минобороны Эстонии также дал оценку контрнаступлению украинской армии. Он отметил, что видит продвижение ВСУ в Токмак в Запорожской области, который является "горячей точкой".

"Если Токмак будет отвоеван, линии поставок российских войск могут быть перерезаны, что было бы очень важно", — добавил он.

Напомним, в конце зимы стало известно, что украинские войска столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

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