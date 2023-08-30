logo

BTC/USD

27154.74

ETH/USD

1701.23

LTC/USD

67.02

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Поставки снарядов для Украины замедлились: сколько ЕС передал из обещанного миллиона
commentss НОВОСТИ Все новости

Поставки снарядов для Украины замедлились: сколько ЕС передал из обещанного миллиона

Из обещанного миллиона Украина получила менее 250 тысяч снарядов

сегодня, 16:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Поставки боеприпасов для Украины в рамках проекта ЕС продвигаются медленно. Из обещанного миллиона Украина получила менее 250 тысяч снарядов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура, которого цитирует Tagesschau.

Поставки снарядов для Украины замедлились: сколько ЕС передал из обещанного миллиона

Снаряды. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Эстонии во время встречи со своими коллегами с других стран ЕС заявил, что Украина получила только 226 тысяч артиллерийских снарядов в рамках проекта по поставке миллиона боеприпасов. В рамках программы Евросоюз увеличивает производительность мощности, а также перерабатывает старые снаряды и покупает боеприпасы у третьих стран.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как отметил эстонский министр, сейчас Украина выпускает около 6 тысяч снарядов в день, в то время как Россия — от 60 до 70 тысяч в пиковые дни. Певкур добавил, что одним из преимуществ западных боеприпасов остается точность.

Глава Минобороны Эстонии также дал оценку контрнаступлению украинской армии. Он отметил, что видит продвижение ВСУ в Токмак в Запорожской области, который является "горячей точкой".

"Если Токмак будет отвоеван, линии поставок российских войск могут быть перерезаны, что было бы очень важно", — добавил он.

Напомним, в конце зимы стало известно, что украинские войска столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский анонсировал "мощный сентябрь для Украины". По его словам, следует ожидать новых оборонных пакетов для ВСУ, новых переговоров о гарантиях безопасности для нашей страны, о санкциях против РФ, о приближении справедливого мира. Эксперты прокомментировали изданию "Комментарии" эти заявления, а также рассказали о сентябрьских ожиданиях.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-mittwoch-276.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!