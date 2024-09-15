Поставки боеприпасов из КНДР в Россию: Буданов заявил, что это критично для Украины

Снабжение России боеприпасов из Северной Кореи стало серьезной угрозой для Украины. Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, выступая на конференции YES в Киеве.

Кирилл Буданов (фото из открытых источников)

Буданов отметил, что поставка баллистических ракет из КНДР является неприятным фактором, однако не столь важным, как поставка боеприпасов, имеющая критическое значение для Украины. Он подчеркнул, что в настоящее время страна не может эффективно противодействовать этому. "Это такая неприятная правда", – добавил Буданов.

По его словам, количество оружия, получаемое Россией от Северной Кореи, значительно превышает объемы помощи от других союзников агрессора. КНДР является ведущим поставщиком и на втором месте никто не стоит рядом, поскольку другие партнеры России значительно уступают по объемам поддержки.

Кроме того, Буданов сообщил, что Россия существенно нарастила производство ракет "Искандер". Также большой проблемой остаются российские управляемые авиабомбы, изготовление которых было увеличено в несколько раз.

Однако советские запасы вооружения в РФ почти исчерпаны, и хотя Россия продолжает производить самолеты и бронетехнику, их количество не достаточно, чтобы обеспечить решающее преимущество на поле боя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, куда теперь могут доставать украинские дроны в РФ . Украинские дроны могут поражать объекты России на расстоянии до 1800 км. Инфраструктура РФ, работающая на войну, будет нести потери. Такое заявление в Facebook сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Главный разведчик поздравил военнослужащих с Днем военной разведки. Он отметил, что своими действиями разведчики доказали, что Черное море не принадлежит России.

