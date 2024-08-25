Поставит Путина перед огромными вызовами: Зеленский назвал страну, которая может повлиять на войну

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Индия может создать серьезные проблемы для российской экономики. По словам Зеленского, правительство Индии понимает, что покупая российскую нефть, оно помогает Путину в войне в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
После встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Владимир Зеленский дал интервью индийским СМИ. Президент рассказал, что индийское правительство оказывает значительное влияние на Россию.
Зеленский объясняет, что вопрос измеряется не миллионами, а миллиардами, которые попадают из Индии в экономику России, а затем используются для войны против Украины. По словам Зеленского, правительство Индии "это определенно понимает", однако индийская и украинская стороны стремятся работать над альтернативами.
Президент указывает, что российское общество, которое ощутит последствия военной экономики, сможет активно толкать Путина к миру.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия обогнала Китай за импортом российской нефти.
Также "Комментарии" писали, что после встречи с Моди Зеленский заявил о готовности Украины к мирным переговорам и назвал условия.
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