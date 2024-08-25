Поставит Путина перед огромными вызовами: Зеленский назвал страну, которая может повлиять на войну

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Индия может создать серьезные проблемы для российской экономики. По словам Зеленского, правительство Индии понимает, что покупая российскую нефть, оно помогает Путину в войне в Украине.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

После встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Владимир Зеленский дал интервью индийским СМИ. Президент рассказал, что индийское правительство оказывает значительное влияние на Россию.

"У вас есть влияние на российскую экономику сегодня. У вас оно есть, это правда, потому что многие экспортные возможности для России сейчас закрыты, но Индия открыта. Мы говорили об этом с господином премьер-министром (Нарендрой Моди), и, конечно, сегодня это помогает российской армии", – сказал Зеленский.

Зеленский объясняет, что вопрос измеряется не миллионами, а миллиардами, которые попадают из Индии в экономику России, а затем используются для войны против Украины. По словам Зеленского, правительство Индии "это определенно понимает", однако индийская и украинская стороны стремятся работать над альтернативами.

"Безусловно, если будут поступать миллиарды, а они поступают с любых рынков – из Индии, из арабских стран, из Китая – безусловно, это им (России) помогает очень сильно. Поэтому он (Путин) должен почувствовать, что война – это очень дорогая и затратная вещь, и его общество должно это почувствовать. Если вы остановите импорт нефти, Путин тогда предстанет перед огромными вызовами", — заявил Зеленский.

Президент указывает, что российское общество, которое ощутит последствия военной экономики, сможет активно толкать Путина к миру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия обогнала Китай за импортом российской нефти.



Также "Комментарии" писали, что после встречи с Моди Зеленский заявил о готовности Украины к мирным переговорам и назвал условия.