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Поставит Путина перед огромными вызовами: Зеленский назвал страну, которая может повлиять на войну

У Путина будут проблемы, если Индия перестанет покупать российскую нефть.

сегодня, 16:03
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Индия может создать серьезные проблемы для российской экономики. По словам Зеленского, правительство Индии понимает, что покупая российскую нефть, оно помогает Путину в войне в Украине.

Поставит Путина перед огромными вызовами: Зеленский назвал страну, которая может повлиять на войну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

После встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Владимир Зеленский дал интервью индийским СМИ. Президент рассказал, что индийское правительство оказывает значительное влияние на Россию.

"У вас есть влияние на российскую экономику сегодня. У вас оно есть, это правда, потому что многие экспортные возможности для России сейчас закрыты, но Индия открыта. Мы говорили об этом с господином премьер-министром (Нарендрой Моди), и, конечно, сегодня это помогает российской армии", – сказал Зеленский.

Зеленский объясняет, что вопрос измеряется не миллионами, а миллиардами, которые попадают из Индии в экономику России, а затем используются для войны против Украины. По словам Зеленского, правительство Индии "это определенно понимает", однако индийская и украинская стороны стремятся работать над альтернативами.

"Безусловно, если будут поступать миллиарды, а они поступают с любых рынков – из Индии, из арабских стран, из Китая – безусловно, это им (России) помогает очень сильно. Поэтому он (Путин) должен почувствовать, что война – это очень дорогая и затратная вещь, и его общество должно это почувствовать. Если вы остановите импорт нефти, Путин тогда предстанет перед огромными вызовами", — заявил Зеленский.

Президент указывает, что российское общество, которое ощутит последствия военной экономики, сможет активно толкать Путина к миру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия обогнала Китай за импортом российской нефти.

Также "Комментарии" писали, что после встречи с Моди Зеленский заявил о готовности Украины к мирным переговорам и назвал условия.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bKyyfLvU3lA
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