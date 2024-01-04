Посол Украины в США ответила, не пришло ли время договариваться с Путиным

Украинский посол в США Оксана Маркарова пояснила, что президент России Владимир Путин, несмотря на свои заявления о готовности переговоров, на самом деле не собирается договариваться об окончании войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью каналу MSNBC.

Маркарова объяснила, почему Украина не ведет переговоры с Путиным. Фото из открытых источников

В ходе разговора на американском канале MSNBC ведущая спросила посла США в Украине Оксану Маркарову, не следует ли начать переговоры с Путиным о прекращении боевых действий, ведь Россия усилила удары по Украине, а президент РФ заявлял о готовности идти на договоренности. Кроме того, ведущая добавила, что, вероятно, определенные переговоры между Украиной и Россией существуют, ведь обе страны обмениваются пленными.

Украинский посол возразила ведущей и объяснила, что, несмотря на информацию о возможности переговоров, словам президента России не следует доверять.

"Слова и действия Путина являются лучшим ответом на ожидания некоторых людей, что он готов разговаривать. Он готов убивать. Он убивает много людей каждый день", — говорит посол.

Оксана Маркарова также добавила, что Украина уже пыталась идти на переговоры с Путиным в 14 и 15 году, однако российский диктатор использовал это только для своих военных целей.

"Украина была готова к переговорам и сделала все возможное... чтобы вернуть незаконно захваченные территории дипломатическими усилиями, но Путин использовал это время, чтобы подготовиться и собрать все эти ракеты для атаки", — объяснила ситуацию с возможными переговорами Украины и России Оксана Маркарова.

Посол добавила, что украинцы хотят мира, однако все понимают, что с Россией можно достичь конца войны только силой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин хочет договариваться с Западом, чтобы убедить последних предать Украину.

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