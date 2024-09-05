Посол Украины в Чехии ответил, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы

Мужчин призывного возраста, которые находятся за границей, не будут принудительно возвращать в Украину. Об этом заявил посол Украины в Чехии Василий Зварыч в комментарии Радио Свобода.

Украинцы в Чехии (фото из открытых источников)

"Я хочу успокоить всех, что речь не идет о принудительных мерах по возвращению украинцев, особенно тех, кто мобилизационного возраста, на родину. Мотивация здесь состоит в личном сознании каждого гражданина Украины. Мы считаем, что все украинцы, независимо от места жительства, обязаны перед своей страной – защищать Отечество. Конечно, это выбор каждого, кто по определенным причинам оказался за границей", – отметил Зварич.

Посол также подчеркнул, что задача государства — создание условий для тех граждан, которые хотят вернуться и защищать Украину.

По данным Министерства внутренних дел Чехии, в стране проживает около 253 тысячи украинских мужчин, из которых более 95 тысяч находятся в Чехии под временной защитой и находятся в возрастной категории от 18 до 65 лет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что только в двух странах ЕС уменьшилось количество украинских беженцев . Евростат опубликовал новую статистику о беженцах из Украины и обнаружил, что в нескольких странах ЕС их количество увеличилось, в то время как в других – уменьшилось. Согласно данным Евростата, по состоянию на 30 июня 2024 года статус временной защиты в ЕС получили около 4,32 млн беженцев из Украины.

Как указывают данные Евростата, 62% украинских беженцев приходится на три европейских страны. Лидером по количеству беженцев из Украины стала Германия – 1,34 млн человек, или же 31,2% от общего количества украинских беженцев в странах ЕС. На втором месте оказалась Польша, принявшая более 965 тыс. беженцев, что составляет 22,4% от общего количества. Чехия на третьем месте – 360 тыс. беженцев или 8,4% от общего количества.

