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Ткачик Олеся
Алексей Макеев утверждает, что "Минск" стал "антисловом" в Германии. Даже там понимают, что "Минские договоренности" ведут только к заморозке конфликта.
Макеев рассказал о переговорах с РФ
При этом он признал, возможно "Минские договоренности" все же оттянули полномасштабное вторжение России, однако не предотвратили его.
Напомним, как сообщал портал "Комментарии" спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, Украина должна признать "совсем другую реальность", чтобы иметь возможность идти на мирные переговоры с Россией. Украина могла с меньшими затратами выйти на мирные договоренности в марте, но по требованию англосаксов отказалась от достигнутых результатов, добавил он.
Также "Комментарии" рассказывали, что, по словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, Киев не пойдет на переговоры с Россией, потому что российский диктатор Владимир Путин хочет завоевать не только Украину, но и другие постсоветские территории.
Кроме того, глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News ответил, готов ли он согласиться уступить украинские территории для подписания мирного договора с российским диктатором Владимиром Путиным.
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