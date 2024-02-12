Алексей Макеев утверждает, что "Минск" стал "антисловом" в Германии. Даже там понимают, что "Минские договоренности" ведут только к заморозке конфликта.

Макеев рассказал о переговорах с РФ

"Никто сегодня не может серьезно рассуждать о каком-то "Минске", потому что "Минск" — это заморозка, "Минск" — это не решение. Мы увидели, что "Минск" не сработал, и мы увидели, что он не сработал не только в 2015 году, но и все годы спустя"

, – заявил посол.

При этом он признал, возможно "Минские договоренности" все же оттянули полномасштабное вторжение России, однако не предотвратили его.

"Кому сегодня нужен какой-то "Минск", который сделает еще одну Бучу или еще один Изюм? Это должно быть не "Минск", это должно быть Гаага, это должен быть Нюрнберг, если хотите"

, – подчеркнул он.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии" спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, Украина должна признать "совсем другую реальность", чтобы иметь возможность идти на мирные переговоры с Россией. Украина могла с меньшими затратами выйти на мирные договоренности в марте, но по требованию англосаксов отказалась от достигнутых результатов, добавил он.

Также "Комментарии" рассказывали, что, по словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, Киев не пойдет на переговоры с Россией, потому что российский диктатор Владимир Путин хочет завоевать не только Украину, но и другие постсоветские территории.

Кроме того, глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News ответил, готов ли он согласиться уступить украинские территории для подписания мирного договора с российским диктатором Владимиром Путиным.



