Посол Дании рассказал, когда Украина получит F-16

Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заявил, что Украина получит обещанные истребители F-16 летом этого года. По его словам, об этом уже в феврале говорила премьерка Дании Мэтте Фредериксен.



Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Во время интервью для телеканала "Мы — Украина" датского посла Оле Эгберг Миккельсена спросили относительно информации о продаже истребителей F-16, которые Дания решила продать Аргентине и о том, будут ли доставлены самолеты в Украину.

"Не волнуйтесь. Самолеты для Украины точно будут. Это не те же. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации. F-16 будут доставлены, как и обещали", — сказал Миккельсен.

Посол Дании объяснил, что страна снимает с эксплуатации истребители F-16 и намерена получить новое поколение самолетов F-35. По его словам, обещанное количество самолетов, о которых договаривались Владимир Зеленский и Мэтте Фредериксен, будет доставлено в Украину летом.

"Я могу процитировать нашу премьерку. Она была во Львове еще в феврале и об этом шла речь на пресс-конференции. Она сказала, что они будут доставлены летом", — подчеркнул Оле Эгберг Миккельсен.

Напомним, что Дания объявила о передаче Украине 19 истребителей F-16 после того, как украинские пилоты пройдут соответствующее обучение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министерка обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отказалась назвать точную дату и время отправки западных самолетов Украине, однако отметила, что Украина получит истребители F-16 в этом году.

Также "Комментарии" писал о том, что Франция подняла в атмосферу истребители для перехвата российских самолетов.