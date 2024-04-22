Посол Дании рассказал, когда Украина получит F-16

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Slava Kot
Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заявил, что Украина получит обещанные истребители F-16 летом этого года. По его словам, об этом уже в феврале говорила премьерка Дании Мэтте Фредериксен.
Истребитель F-16. Фото из открытых источников
Во время интервью для телеканала "Мы — Украина" датского посла Оле Эгберг Миккельсена спросили относительно информации о продаже истребителей F-16, которые Дания решила продать Аргентине и о том, будут ли доставлены самолеты в Украину.
Посол Дании объяснил, что страна снимает с эксплуатации истребители F-16 и намерена получить новое поколение самолетов F-35. По его словам, обещанное количество самолетов, о которых договаривались Владимир Зеленский и Мэтте Фредериксен, будет доставлено в Украину летом.
Напомним, что Дания объявила о передаче Украине 19 истребителей F-16 после того, как украинские пилоты пройдут соответствующее обучение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министерка обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отказалась назвать точную дату и время отправки западных самолетов Украине, однако отметила, что Украина получит истребители F-16 в этом году.
Также "Комментарии" писал о том, что Франция подняла в атмосферу истребители для перехвата российских самолетов.
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