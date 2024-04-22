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Посол Дании рассказал, когда Украина получит F-16

Датский посол подтвердил, что часть самолетов F-16 будет передана Украине, в то время как другие будут проданы Аргентине.

сегодня, 08:27
Автор:
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Slava Kot
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Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заявил, что Украина получит обещанные истребители F-16 летом этого года. По его словам, об этом уже в феврале говорила премьерка Дании Мэтте Фредериксен.

Посол Дании рассказал, когда Украина получит F-16

Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Во время интервью для телеканала "Мы — Украина" датского посла Оле Эгберг Миккельсена спросили относительно информации о продаже истребителей F-16, которые Дания решила продать Аргентине и о том, будут ли доставлены самолеты в Украину.

"Не волнуйтесь. Самолеты для Украины точно будут. Это не те же. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации. F-16 будут доставлены, как и обещали", — сказал Миккельсен.

Посол Дании объяснил, что страна снимает с эксплуатации истребители F-16 и намерена получить новое поколение самолетов F-35. По его словам, обещанное количество самолетов, о которых договаривались Владимир Зеленский и Мэтте Фредериксен, будет доставлено в Украину летом.

"Я могу процитировать нашу премьерку. Она была во Львове еще в феврале и об этом шла речь на пресс-конференции. Она сказала, что они будут доставлены летом", — подчеркнул Оле Эгберг Миккельсен.

Напомним, что Дания объявила о передаче Украине 19 истребителей F-16 после того, как украинские пилоты пройдут соответствующее обучение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министерка обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отказалась назвать точную дату и время отправки западных самолетов Украине, однако отметила, что Украина получит истребители F-16 в этом году.

Также "Комментарии" писал о том, что Франция подняла в атмосферу истребители для перехвата российских самолетов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VG19pC7Jt5w&ab_channel=%D0%9C%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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