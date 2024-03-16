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«Посмотрите на Одессу, господин Джонсон!»: Туск резко обратился к спикеру Палаты представителей США

Дональд Туск резко обратился к спикеру Палаты представителей США из-за Украины

сегодня, 16:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Польши Дональд Туск эмоционально обратился к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону из-за затянувшегося блокирования помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Туск опубликовал у себя в Twitter (X).

«Посмотрите на Одессу, господин Джонсон!»: Туск резко обратился к спикеру Палаты представителей США

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Посмотрите на Одессу, господин Джонсон! Сколько еще аргументов вам нужно, чтобы принять решение?", — обратился польский премьер.

Таким образом Дональд Туск призвал спикера Майка Джонсона наконец-то принять решение о финансировании помощи Украине.

Отметим, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, который продолжает тормозить помощь Украине, в общении с сенаторами-республиканцами заявил, что будет подготовлен новый проект для поддержки нашей страны. Но в существенно ином виде, чем уже одобренный в феврале Сенатом. В Белом доме уже дали понять, что именно сенатский законопроект хорошо соответствует потребностям обороны Украины, а также потребностям обороны Израиля и другим вопросам национальной безопасности США во всем мире. Чем в итоге всё может обернуться для Украины, США и Джонсона с его покровителями? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны считают, что нынешняя линия фронта может стать очень уязвимой. Причиной этого есть нарастающий дефицит боеприпасов и военного оборудования, который вызвали задержки помощи из США. Этим могут воспользоваться оккупационные войска для внезапного и неожиданного прорыва.

Также издание "Комментарии" сообщало – итоги переговоров Франции, Германии и Польши: что могло остаться без огласки.




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Источник: https://twitter.com/donaldtusk/status/1768985601087250455
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