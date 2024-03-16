«Посмотрите на Одессу, господин Джонсон!»: Туск резко обратился к спикеру Палаты представителей США

Премьер-министр Польши Дональд Туск эмоционально обратился к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону из-за затянувшегося блокирования помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Туск опубликовал у себя в Twitter (X).

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

"Посмотрите на Одессу, господин Джонсон! Сколько еще аргументов вам нужно, чтобы принять решение?", — обратился польский премьер.

Таким образом Дональд Туск призвал спикера Майка Джонсона наконец-то принять решение о финансировании помощи Украине.

Отметим, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, который продолжает тормозить помощь Украине, в общении с сенаторами-республиканцами заявил, что будет подготовлен новый проект для поддержки нашей страны. Но в существенно ином виде, чем уже одобренный в феврале Сенатом. В Белом доме уже дали понять, что именно сенатский законопроект хорошо соответствует потребностям обороны Украины, а также потребностям обороны Израиля и другим вопросам национальной безопасности США во всем мире. Чем в итоге всё может обернуться для Украины, США и Джонсона с его покровителями? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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